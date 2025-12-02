La felicidad de Almeida al hablar de sus primeras navidades como padre

Para José Luis Martínez-Almeida, la de este año no es una Navidad cualquiera. El alcalde de Madrid afronta estas fechas con una ilusión especial, ya que es la primera vez que las celebra como padre. Su hijo Lucas vino al mundo el pasado mes de julio en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, por lo que ahora tiene apenas cinco meses.

Aunque los días grandes serán a partir del 20 de diciembre y justo hasta el 6 de enero, desde la pasada semana la capital española ya está en plena ebullición de celebraciones. El alumbrado navideño luce en las calles, los belenes ya se han instalado y hay multitud de actos y actividades para disfrutar de estos días tan especiales. Martínez-Almeida continúa cumpliendo con sus compromisos oficiales con normalidad, pero el alcalde está especialmente contento estos días.

José Luis Martínez-Almeida en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La Navidad más especial de Almeida

Al fin y al cabo, las Navidades son unas fechas llenas de magia e ilusión, que este año podrá celebrar de una manera aún más especial. Él mismo lo ha explicado en unas declaraciones que ha hecho a los medios durante una entrega de premios en la que coincidió con algunos rostros conocidos del mundo del deporte, entre ellos, Rafa Nadal. «Estoy muy contento, ya somos tres en casa», ha dicho el alcalde con una gran sonrisa.

No es la primera vez que José Luis Martínez-Almeida habla sobre la felicidad que siente por celebrar estas fechas con su hijo y su esposa. De hecho, a mediados del mes de noviembre el alcalde no faltó al Rastrillo de Nuevo Futuro, donde coincidió con la infanta doña Elena. La duquesa de Lugo acudió al mercadillo solidario capitaneado por su prima, Simoneta Gómez-Acebo. Quien no pudo visitarlo esta vez fue la Reina Sofía, ya que se encontraba de viaje oficial en Estados Unidos. La madre del Rey Felipe VI nunca suele faltar a esta cita, donde aprovecha para hacer compras.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida juntos en un acto. (Foto: Gtres)

Durante la inauguración, Almeida habló de la ilusión con la que espera la llegada de la Navidad este año. «Muy ilusionantes, ¿no? Creo que van a ser unas Navidades muy bonitas, muy diferentes y muy bonitas», reveló el primer edil de la capital muy sonriente cuando fue preguntado por cómo afrontaba estas fechas. Martínez-Almeida aprovechó también para alabar el trabajo de Nuevo Futuro y destacar la importancia de esta cita emblemática de cada mes de noviembre en Madrid.

«Un año más aquí, más fácil no se lo podemos poner a los madrileños. Vienen al corazón de la ciudad, a Cibeles y pueden hacer compras navideñas y también donar a Nuevo Futuro, una organización extraordinaria que lleva décadas haciendo una labor fundamental en favor de los más desfavorecido», recalcó el alcalde, que comentó que él mismo ya le había echado el ojo a algunas cosas. «Tendré que bajar con calma a comprar. Y como tengo el despacho arriba, me resulta más fácil: es la ventaja de ser el casero», dijo entre risas.