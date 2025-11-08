El planazo de Rafa Nadal con Will Smith y Marc Anthony durante su viaje a Miami

Rafa Nadal está muy implicado en el E1 Miami GP, una competición acuática fundada y presidida por Alejandro Agag. El tenista tiene su propio equipo y con el paso del tiempo ha logrado posicionarse en lo más alto. Esto demuestra que su talento no conoce fronteras y que tiene capacidad para dedicarse a cualquier deporte. Según los datos publicados por la cuenta oficial de este proyecto, el «Equipo Rafa», pilotado por Cris Lazarraga y por Tom Chiappe, ha brillado con fuerza durante la última etapa del tour.

Tal y como estaba previsto, Rafa Nadal se ha trasladado a Miami para presenciar el Gran Premio E1 y ha coincidido con dos de las personas más famosas de su pandilla de amigos: Will Smith y Marc Anthony. Ambos artistas conocen perfectamente al mallorquín, no es la primera vez que se ven y disfrutan de una relación muy estrecha que ha quedado patente tras los últimos acontecimientos.

Rafa Nadal en Miami. (Foto: Gtres)

Rafa Nadal, tan discreto como de costumbre, no ha compartido imágenes de su encuentro privado con Will Smith, pero sí ha publicado un vídeo donde se les puede ver charlando en un tono bastante cercano. Por otro lado, en LOOK hemos tenido acceso a unas fotografías firmadas por la agencia Gtres donde se puede ver que Marc Anthony está completamente integrado en este grupo.

El recorrido del Gran Premio E1 ha pasado por diversos puntos, como por ejemplo Mónaco, Lagos o Dubrovnik. Sin embargo, la parada en Miami ha llamado la atención gracias al reencuentro de Rafa Nadal con sus mediáticos amigos. Vestido con ropa deportiva y visiblemente relajado, la estrella del tenis ha disfrutado de una bonita reunión que está generando mucho interés.

Nadal y Will Smith también son rivales

A pesar del tono distendido de su encuentro, lo cierto es que Rafa Nadal y Will Smith son rivales dentro del agua. Cada uno tiene su propio equipo y ambos han competido en el Gran Premio E1. Ya hemos hablado de la formación de Nadal y ahora debemos dar algunas pinceladas sobre los pilotos que están bajo las órdenes del actor. Su grupo se llama Westbrook Racing, que es el mismo nombre que tiene su productora. Este medio ha consultado fuentes expertas que aseguran que Will ha conseguido a algunos de los mejores deportistas del mercado, de ahí que esté registrando tan buenos resultados.

Después de todo esto, podemos entender que Marc Anthony también se haya interesado por esta competición. Él también forma parte de la misma y está pendiente de todo lo que sucede. Por ese motivo, el pasado mes de junio se reunió con Nadal en Mónaco, donde fueron recibidos por el príncipe Alberto, quien se mostró muy agradecido de que Alejandro Agag contase con el Principado.

Marc Anthony en Miami. (Foto: Gtres)

Marc Anthony, Rafa Nadal, Alberto de Mónaco, Tom Brady, LeBron James, Didier Drogba y Alejandro Agag se reunieron en Mónaco y esta cita también generó mucha curiosidad.

El viaje de Rafa Nadal a Miami

Rafa Nadal anunció que se retiraba del tenis para empezar una nueva etapa. Su último partido fue seguido por millones de personas que, de alguna forma, sintieron que se acababa una era dentro del mundo del tenis. Lo que no sabían era que empezaba otra, distinta, pero igual de potente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E1 Series (@e1series)

El mallorquín se ha centrado en otros proyectos, como en la Fundación Rafa Nadal o en la E1 de Alejandro Agag. Como vemos, se toma en serio todo lo que hace, por eso no se lo ha pensado dos veces y ha puesto rumbo a Miami para dar peso a la competición de su nuevo deporte estrella. Antes de terminar, debemos recalcar que, a pesar de los viajes constantes, Nadal sigue muy pendiente de su familia. Hace unos meses se convirtió en padre por segunda vez y disfruta de un matrimonio perfecto junto a Mery Perelló.