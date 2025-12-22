El día que la Reina Letizia cubrió, micrófono en mano, el sorteo de la Lotería

Pocos se acordarán, pero hace 25 años la Reina Letizia jugó un papel realmente relevante durante el sorteo de la Lotería de Navidad. En el año 2000, la esposa del Rey Felipe VI todavía ejercía como periodista y fue la encargada de cubrir este sorteo tan especial como reportera de RTVE. De esa forma, comunicaba la feliz noticia a los premiados en directo desde Segovia. Paraguas en mano, Letizia informaba directamente desde la ciudad en la que había caído el Gordo de Navidad, nada menos que 46.500 millones de pesetas.

«Hola muy buenas tardes. Uno de los agraciados han sido muchos miembros del cabildo de la Catedral. A esta hora sin embargo esta calle peatonal esta administración nº2 donde ha tocado la lotería está prácticamente vacía», desvelaba después de que Ana Blanco le diese paso desde el plató de Informativos. «No solo por la hora, mucha gente está comiendo, sino también por la lluvia, que no para de caer, lleva cayendo toda la mañana. En esta calle hay muchas casas, muchas familias, y podemos ver que lo están celebrando en casa, comiendo y muy alegres», aseguraba compartiendo la emoción del momento.

#DCorazón: La reina Letizia cubrió como reportera para el Telediario de RTVE el sorteo de la Lotería de Navidad en el año 2000. ⭕️https://t.co/zAGxhM9g7R pic.twitter.com/53uvgfKVFU — La 1 (@La1_tve) December 21, 2024

El día que Leizia cubrió el Sorteo de la Navidad

Ese año fue realmente especial para la actual Reina, ya que también comenzaba su andadura periodística en la cadena pública. De hecho, fue precisamente en RTVE donde terminaría presentado el Telediario, antes de que su vida cambiase por completo tras conocer al entonces Príncipe Felipe y anunciasen su compromiso en 2003.

La Reina Letizia en RTVE. (Foto: Gtres)

Por otro lado, cabe destacar que la relación entre Doña Letizia y el sorteo de la Lotería de Navidad es muy estrecha, ya que incluso llegaba a hacerse con un buen pellizco de los premios en 2004. Concretamente, los reyes se llevaron un total de 26.296 euros, -13.296 euros para cada uno-, con varios décimos que contenían la fecha de su boda y que les regaló Miguel Garau, periodista catalán y miembro de la Asociación de Veteranos de RTVE. Un premio que la pareja decidía donar de manera íntegra a una ONG cuyo nombre todavía no ha trascendido.

Administración de Lotería. (Foto: Gtres)

El número de la suerte de los Reyes

A día de hoy, la cadena pública sigue rescatando cada año este episodio en el que Doña Letizia cubrió en directo el famoso sorteo. Al igual que la anécdota relacionada con ese décimo tan especial que su amigo encontró en la administración número 13 de la plaza de Santa Catalina de Valencia y les envió a Zarzuela como regalo nupcial. El propio Garau explicaba entonces que su estrategia no fue fruto de la casualidad. Y es que comprar una secuencia consecutiva de veinte números, aumentaba las probabilidades de obtener algún premio.

La Reina Letizia presentado el Telediario. (Foto: Gtres)

Además, la suerte habría sonreído a los Reyes con ese famoso 22.504 en más de una ocasión. Y es que en 2014 el mismo número fue premiado con 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad.