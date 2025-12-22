Mar Flores, al ataque frente a la demanda de Carlo Costanzia: "¿Me ves nerviosa?"

Las memorias de Mar Flores continúan generando titulares semanas después de su publicación, y en esta ocasión la polémica se centra en Carlo Costanzia, ex marido de la modelo, quien ha decidido emprender acciones legales contra ella por las acusaciones que realiza sobre su pasado y su relación con su hijo. Según Costanzia, las afirmaciones de Mar Flores, que incluyen presuntos malos tratos y un intento de secuestro de su hijo, vulneran su derecho al honor y requieren que un juez se pronuncie sobre la veracidad de los hechos. La situación ha puesto en el centro del debate a toda la familia, y ha provocado que hasta Alejandra Rubio, nuera de Costanzia y pareja de su hijo, tome una postura pública clara en defensa de su suegro.

La propia Mar Flores se ha mostrado serena ante la polémica. A su salida de los estudios de Atresmedia este lunes, ha asegurado que la supuesta demanda «no le preocupa lo más mínimo» y que se mantiene tranquila: «¿Tú me ves nerviosa? Estoy muy tranquila y os deseo muchas felices Navidades a todos, regalar mucha lectura, estar tranquilos y pasar las Navidades en familia y con la gente que queréis, que es lo más importante», ha dicho. La modelo también ha reconocido la complejidad del papel que tienen su exmarido y Alejandra Rubio en el conflicto, admitiendo que «la verdad es que es complicado todo». A diferencia de Mar, su consuegra Terelu Campos ha manifestado que ella se habría «ahorrado» el capítulo del libro en el que se aborda la relación con Carlo, evidenciando tensiones dentro de la familia y diferencias de criterio sobre cómo tratar el pasado en público.

Mar Flores en las inmediaciones de Atresmedia. (Foto: Gtres)

Carlo Costanzia explicó que, antes de presentar la querella por injurias y calumnias, la ley exige un procedimiento de conciliación previo, y que su objetivo principal es que se restablezca la verdad. El empresario aseguró que las acusaciones de maltrato y secuestro carecen de fundamento y lamentó ser objeto de un juicio público sin condena ni denuncia formal. Su postura refleja un deseo de proteger tanto su honor como la tranquilidad de su familia, mientras la disputa mediática continúa.

Alejandra Rubio toma partido en la ‘guerra’ entre Mar Flores y Carlo padre

Alejandra Rubio, que durante meses había intentado mantenerse al margen de la disputa familiar, ha decidido finalmente posicionarse a favor de su suegro. Durante su intervención en el programa Vamos a ver ha argumentado que Carlo Costanzia simplemente se ha defendido de acusaciones graves y que tiene derecho a proteger su honor. Según Rubio, «en este vídeo no le veo cargar contra nadie. Simplemente veo a un hombre que se está defendiendo, que está defendiendo su honor y su verdad porque, al fin y al cabo, siendo objetivos… no tiene ninguna condena». La joven ha enfatizado que no se trata de negar la versión de Mar Flores, sino de reconocer que Costanzia merece la oportunidad de responder ante lo que considera afirmaciones falsas o exageradas.

Rubio también ha hecho hincapié en el impacto personal que estas acusaciones han tenido sobre Carlo. Ha recordado que él vivió la pérdida de su madre y que su familia ha atravesado situaciones difíciles, como la enfermedad de su hermana, circunstancias que quedaron relegadas frente a la polémica pública generada por el libro de Mar Flores. Además, ha destacado que, mientras la modelo ha podido expresar su versión de los hechos a través de memorias y medios de comunicación, su suegro no había tenido la oportunidad de defenderse públicamente hasta el momento. «No estoy negando la verdad de Mar Flores. Lo que estoy haciendo es darle la oportunidad a una persona que no se la ha dado nadie», ha dicho.