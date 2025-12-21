Carlota Corredera, contra Terelu Campos: "Jamás he obligado a llamar maltratador a nadie"

Terelu Campos se sentó en el plató de ¡De Viernes! para entrevistar a Carlo Costanzia, con quien mostró una complicidad que, muy posiblemente, termine de distanciarla de Mar Flores. En un momento determinado le dijo: «Me vais a permitir que diga que ciertos periodistas, periodistas en grande, me han exigido que te llame maltratador. Yo, con el Código Penal y la Constitución, no puedo llamarte maltratador ni a ti ni a ninguna de las personas que se sientan ahí». Aunque no entró en detalles, este comentario llevaba nombres y apellidos: Carlota Corredera.

La ex presentadora de Sálvame, desde que se encargó de conducir el documental que Rocío Carrasco protagonizó en Telecinco, se ha especializado en violencia de género y no entiende que Terelu Campos, supuesta amiga de Rociíto, esté tan cerca de Carlo Costanzia. Carlota cree que Terelu tendría que darle la razón a Mar Flores, quien afirma haber vivido un infierno por culpa, supuestamente, del italiano. Este último ha anunciado que denunciará a la modelo por las acusaciones que ha lanzado en su contra y, mientras llega el juicio, se ha desatado una guerra mediática con muchas víctimas colaterales.

La respuesta de Carlota Corredera

Carlota Corredera ya no está en Telecinco, así que tiene que usar otros altavoces para responder a Terelu Campos. Por ese motivo, ha usado sus redes sociales y ha publicado unos mensajes en X (antiguo Twitter) que darán mucho de qué hablar. Lo primero que ha hecho ha sido pedirle a la hija de María Teresa Campos que no cuestione su formación académica.

«Sí, soy periodista, sin comillas. Licenciada en Xornalismo por la Universidad de Santiago, segunda promoción. Estoy muy orgullosa de ello, me saqué la carrera en mi peor etapa vital, con mucho esfuerzo. No le permito a nadie que cuestione mis estudios», ha empezado diciendo. Estas palabras son una respuesta directa al comentario que Terelu hizo en ¡De Viernes!, pero Corredera no se ha quedado ahí. Ha dado un paso más. «Jamás he obligado a nadie a llamar maltratador a nadie».

Más adelante ha escrito: «Yo he elegido estar con las víctimas, con todas, con las famosas y con las anónimas, con las que retiraron las denuncias y con las que llegaron hasta el final, con las que tienen sentencia condenatoria y con las que no. Yo me he formado en violencia de género de forma autodidacta, por respeto a las asesinadas y sus huérfanos. Por respeto a todas las víctimas, a las que denuncian a la primera agresión y a las que eligen el silencio».

De esta forma, Carlota asegura que ella nunca le ha pedido a Terelu que llame «maltratador» a Carlo, tal y como la colaboradora dijo en ¡De Viernes!. Lo que pide Corredera es «responsabilidad social».

Ha estallado la guerra

Hasta hace relativamente poco, Terelu Campos y Carlota Corredera eran amigas, tanto que quedaban para comer e incluso almorzaron juntos en la mansión de María Teresa Campos. Sin embargo, ahora todo ha cambiado entre ellas. Estuvieron un tiempo lanzando ataques indirectos, pero ya han pasado a la acción.

La gallega le ha dicho a Terelu: «Si tienes voz en prime time en un medio de comunicación tienes una responsabilidad social. Y si tienes como consuegra a una mujer que ha denunciado ser maltratada creo que también eres responsable de los mensajes que lanzas desde tu púlpito público». Ahora sólo hace falta esperar para ver como responde Campos a este dardo.