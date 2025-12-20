El dardo de Terelu Campos a Mar Flores que vuelve a distanciarlas una vez más

Los amantes de la crónica social saben que Terelu Campos y Mar Flores nunca han tenido buena relación. La hija de María Teresa Campos es íntima amiga de Nuria González y esto la convierte en una de las grandes contrincantes de la modelo. El problema es que ahora están condenadas a entenderse porque sus hijos mantienen una relación sentimental. Por ese motivo, Terelu no quiere enfrentamientos, aunque de vez en cuando lanza dardos que evidencian cuál es su postura.

Terelu Campos ha entrevistado a Carlo Costanzia en el plató de ¡De Viernes!, programa en el que ejerce de colaboradora después de dejar TVE. Se ha mostrado a gusto con el italiano, algo que ya de por sí la distanciará de Mar Flores, pero lo peor es que ha hecho unas declaraciones que generarán bastante polémica. La suegra de Alejandra Rubio ha escrito un libro de memorias titulado Mar en calma y ha asegurado que vivió una pesadilla al lado de Carlo.

Carlo Costanzia en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Terelu considera que Mar Flores no tendría que haber contado ciertas cosas: «El capítulo de su hijo se lo podía haber ahorrado». Y después ha argumentado su postura diciendo: «Yo no dejaría escrito algo que no me gustaría que mi nieto leyera».

La tertuliana de ¡De Viernes!, una vez más, se ha posicionado al lado de Carlo Costanzia, algo que la distanciará mucho de Mar Flores. También ha aprovechado para cargar contra algunos periodistas que han cuestionado su comportamiento.

El otro dardo de Terelu Campos

Algunos rostros televisivos, entre los que se encuentran Carlota Corredera, han señalado a Terelu Campos porque creen que no está teniendo un buen comportamiento con Mar Flores. Después de un tiempo esquivando el tema, la hermana de Carmen Borrego ha estallado diciéndole a Carlo Costanzia: «A mí, periodistas de este país, me han exigido que te llame maltratador. Yo, con el Código Penal en la mano, no puedo llamarte maltratador ni a ti ni a nadie que no tiene condena».

Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Las palabras de Terelu Campos confirman algo que todo el mundo sabe: apoya a Carlo. Es algo que ya pudimos ver cuando celebró su cumpleaños e invitó al italiano, quien incluso se animó a posar en el photocall.

Carlo Costanzia toma medidas legales

Carlo Costanzia ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Mar Flores. «He escuchado muchas calumnias en los últimos tres meses y es tiempo de actuar ahora», ha declarado en el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona. Terelu estaba presente y no le ha frenado, le ha dejado hablar, algo que puede interpretarse como un gesto de aprobación.

El suegro de Alejandra Rubio ha explicado por qué ha tardado en dar el paso: «Se dice que las acciones legales no se anuncian, pero se hacen. Pero, tenéis que saber que la señora Flores presentó el libro el 8 de septiembre, el 10 se publicó y esa semana, mi madre, que estaba bastante mala, se enteró y a la semana siguiente murió». Ahora sólo queda esperar para ver si Mar Flores reacciona al último ataque indirecto de Terelu Campos.