Mar en calma, las memorias de Mar Flores, han visto la luz este 10 de septiembre. La modelo ha dado un puño en la mesa tras años silenciada y se ha pronunciado sobre una de las grandes polémicas de su vida: sus comprometidas fotos con Alessandro Lequio en la habitación de un hotel. La maniquí, en este libro, ha hablado directamente de varias personas que podrían haber estado implicada en la filtración de estas imágenes que llegaron a los medios coincidiendo con su relación con Cayetano Martínez de Irujo.

Sabido que es que la relación entre Mar Flores y su ex suegra, la duquesa de Alba -que quiso borrar a la modelo del mapa y a la que no llegó a tomar demasiado enserio-, fue cuanto menos tensa -a pesar de que la maniquí la definió como una gran señora-. De hecho, la madre de Carlo Costanzia ha contado que Cayetana de Alba no la saludó en la boda de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera hasta pasadas las once de la noche. ¿Tuvo que ver la aristócrata fallecida en la publicación de sus fotos con Lequio?

Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores, en su etapa juntos / Gtres

La gran incógnita del libro de Mar

Además de abrirse en canal para relatar sus duros comienzos como modelo o la presión mediática que sufrió durante muchos años, Flores ha centrado gran parte de sus memorias en hablar sobre sus amores del pasado. Sin embargo, no ha querido dejar pasar por alto un tema que para ella ha sido tabú hasta el momento: el escándalo de su portada en Interviú con el conde Lequio.

En este capítulo, la modelo ha opinado que estas fotos salieron de manera intencionada durante su relación con Cayetano Martínez de Irujo «cuando alguien se propuso desestabilizar su vida y la de todas las personas que le rodeaban». «Era una foto antigua, pero les dio igual publicarla. Fue un daño descomunal y desmesurado» que, según relata, afectó a a su familia, a su hijo Carlo y a su pareja de entonces -refiriéndose al hijo de la duquesa de Alba-.

Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores / Gtres

Durante dos años, el romance de Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo copó numerosos titulares en las revistas del papel couché. Mientras que para muchos era una pareja de lo más glamourosa, otros opinaban que su idilio no duraría, pues procedían de mundos diferentes -ya que la modelo era originaria de un barrio chino y el aristócrata pertenecía a la jet set-. Casualidad o no, en el mejor momento de su historia de amor y cuando parecía que su relación estaba más que consolidada, «una mano negra» destapó sus fotos con el ex de Ana Obregón-.

En sus memorias, la maniquí ha deslizado es que aunque «no puede asegurar quién vendió las imágenes a la revista, sí que supo la persona que llevó las fotos para negociar». Entre ellas destaca a «los hermanos Coto y Kiko Matamoros, Alessandro Lequio y un cuarto personaje que llevaba mucho tiempo intentando vengarse de ella». Sin embargo, la gran duda que deja Mar en este capítulo es la implicación de su ex suegra, la duquesa de Alba, en la filtración de estas fotos: «Se llegó a decir que había una mano negra detrás y que estaba todo orquestado por la mismísima duquesa de Alba para acabar de una vez por todas con la relación que tenía en ese preciso momento con su hijo querido. No lo sé, la verdad».

Cayetana borró del mapa

Cayetano Martínez de Irujo y la duquesa de Alba. (FOTO: GTRES)

En 1998, durante su relación con Cayetano, Mar Flores habló sobre su entonces suegra en la inauguración de las bodegas Avilés. «La duquesa pues antes de irnos, yo me fui como a las doce de la noche, pues me Cayetano me presentó a su madre de manera natural. Después del tiempo que llevamos juntos está claro que es una relación. Es una gran señora», dijo sobre la duquesa de Alba.

Por su parte, Cayetana -un año antes de estas declaraciones de Mar-, no tuvo tan buenas palabras hacia la modelo: «Por Dios, Cayetano cambia de novia como de camisa, no conozco a Mar».