El nuevo rostro de Alfonso Díez deja en shock a Sonsoles Ónega

La última aparición pública de Alfonso Díez durante una entrega de premios ha sorprendido a propios y extraños. Y es que el viudo de la duquesa de Alba ha reaparecido ante las cámaras con un rostro visiblemente más rejuvenecido y estirado que en otras ocasiones. El antes y el después del mismo impactó de tal manera que se convirtió en el tema central de muchas mesas de debate. Sin ir más lejos, el programa Y ahora Sonsoles habló largo y tendido sobre este llamativo cambio y su presentadora se quedó completamente en shock al comparar fotografías del pasado con la última trascendida.

«A lo mejor ustedes se le han cruzado últimamente y no le han reconocido. Madre mía yo no lo había visto. Estoy en estado de shock. Tu cara no me suena, Alfonso», comenzaba a decir Sonsoles Ónega, completamente boquiabierta. «Si esto lo hace una mujer, le ponemos a escurrir», añadía. En ese momento, el resto de colaboradores reconocían que la nueva imagen del que fue el último esposo de Cayetana Fitz-James Stuart «era una mezcla entre Andy Warhol y el actor Wilhem Dafoe». Beatriz Cortázar manifestaba que le impactó cuando le vio pero que, al mismo tiempo, le gustaba que los hombres se cuidaran y se pusieran guapos.

Tras la opinión de sus compañeros, Sonsoles volvía a intervenir manifestando que, aunque los hombres se cuiden, «no se tienen que destrozar»: «Yo tengo que decir algo o reviento… ¡Se ha hecho un desaguisado! Absolutamente. Ni Andy Warhol ni nada. Se ha puesto morritos, se ha subido la nariz…», sentenciaba la periodista.

Los tertulianos defendieron que el cambio había sido progresivo pero que ha sido impactante porque llevaba muchos años sin protagonizar ningún posado. Cabe recordar que desde que la duquesa de Alba falleció en 2014, Alfonso Díez se apartó, en cierta manera, del foco mediático, por lo que sus apariciones públicas desde entonces han sido contadas. Es por ello por lo que su cambio en esta entrega de premios ha resultado aún más notorio.

El antes y el después de Alfonso Díez./ Atresmedia

Tal y como señalan desde el espacio televisivo mencionado, el viudo de la aristócrata es una persona que siempre se ha cuidado mucho, por lo que no es de extrañar que se haya servido de la medicina estética para borrar todas las arrugas de su rostro y lucir un cutis mucho más estirado. No obstante, por ahora, el protagonista de esta noticia no se ha pronunciado al respecto ni se espera que lo haga si continúa con la dinámica de hermetismo y discreción de la que ha hecho gala en los últimos años.

No es la primera vez que Alfonso Díez se convierte en noticia por supuestos retoques estéticos. Hace unos años, se generaron algunos rumores que señalaban que se había sometido a distintas intervenciones quirúrgicas, entre las que sonaban con fuerza los rellenos faciales y la blefaroplastia, la cual se realiza para eliminar el exceso de piel sobrante de los párpados.