Alessandro Lequio niega a Mar Flores: "No me voy a atribuir un papel que no tengo"

Alessandro Lequio ha respondido a las graves acusaciones y el relato que ha expuesto públicamente Mar Flores. Y es que la modelo aseguraba que Lequio la había ayudado a recuperar a su hijo, Carlo Costanzia, cuando su expareja se lo llevó durante varias semanas. «Creo que él no sabe nada de este episodio, lo cuento porque cuántas mujeres hay que pierden a sus hijos…», desvelaba durante su paso por El Hormiguero. «Mi hijo desapareció durante muchas semanas».

Durante este durísimo episodio, Mar Flores afirmaba que había dos hombres en su vida a los que «daba las gracias por haberla ayudado a recuperar a Carlo» Y esos serían Alessandro Lequio y Fernando Fernández Tapias. Además, ha negado que existiese ningún triángulo amoroso, tal y como llegaba a publicarse en su momento.

Alessandro Lequio en el plató de ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Se habla de tres personas, pero la relación era entre Fernando y yo», explicaba durante su entrevista. «Fernando sabía que existía Lequio porque me dio las pistas para recuperar a mi hijo, aunque yo la relación la tenía con Fernando», remarcaba al respecto. «Después tengo una relación con Lequio, medio de pareja». Y, pese al dolor que hayan podido causarle, ella dejaba entrever que a todos aquellos hombres que le han hecho daño, «les desea que vivan en paz y en calma, pero a mí casi me quitan la vida».

“Hay dos hombres en mi vida a los que les doy las gracias por haberme ayudado a recuperar a Carlo”. @Mar_MarFlores reconoce públicamente el apoyo de Alessandro Lequio y Fernando Fernández Tapia #MarFloresEH pic.twitter.com/1lVsEr1Pb2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025

Alessandro Lequio responde con contundencia a Mar Flores

Unas declaraciones a las que Lequio, uno de los principales aludidos, ha respondido desde el plató de Vamos a ver. «Ella recuerda las cosas como le habría gustado que fueran», ha sentenciado contundente. «Si todo lo que cuenta Mar Flores pasó de verdad, entonces yo debí haber vivido en una realidad paralela». Del mismo modo, el italiano ha dejado muy claro que él «era el único soltero de aquella relación». «Ella le estaba siendo infiel a uno de los hombres más poderosos de aquella época».

Y respecto al episodio que relata Mar sobre el secuestro de su hijo, Lequio asegura que «él no lo recuerda así». «No me voy a atribuir un papel que no me corresponde», ha declarado contundente. «Lo que sí recuerdo, es que el niño frecuentaba la casa de Ana Obregón y quizás lo que hice fue darle información sobre eso». De ese modo, el italiano insiste en que no quiere «atribuirse una medallita».

Para terminar, el italiano deja muy claro el papel que ha jugado en la vida de Flores, y es que asegura que la modelo «quería que esa relación saliese a la luz y así rentabilizarla». Lo que explica aquellas imágenes que se filtraron de Mar con Fernández Tapias que revolucionaron por completo a los medios de aquella época.