En pleno auge del formato Sálvame, Carlota Corredera era una de las caras más visibles. Esta visibilidad le reportó grandes ingresos económicos que la ayudaron a cumplir el sueño de comprarse una vivienda unifamiliar junto a su entonces marido, Carlos de la Maza. La inversión la hicieron en el año 2020 y para su construcción, contrajeron una deuda de 250.000 euros. Los retrasos en las obras hicieron que no pudieran vivir en esta construcción hasta 2021. En 2024, después de tres años instalados en el domicilio y tras 11 años de matrimonio, decidieron poner punto y final a su unión sentimental.

A pesar de esto, la presentadora continúa manteniendo su particular refugio en Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios más deseados de la Comunidad de Madrid y que acoge impresionantes chalets que son propiedad de grandes fortunas de nuestro país.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza (Foto: Gtres)

Así es Pozuelo de Alarcón

El lugar donde Carlota Corredera posee una vivienda de 200 metros cuadrados construida sobre una parcela de 272, se trata de un enclave que cuenta con todo tipo de servicios para satisfacer las necesidades de sus vecinos. Introducidos en el trazado de las viviendas y en diferentes puntos del municipio, podemos encontrar varios centros comerciales. Los más conocidos son El Zielo shopping, El Corte Inglés de Pozuelo, el Zoco y La Finca Grand Café. Este último es uno de los más lujosos ya que cuenta con espacios gastronómicos dignos de satisfacer los paladares más exquisitos como el asador Lecanda, Mena o el Finca Bandida.

De la misma manera, entre los establecimientos del núcleo de Pozuelo de Alarcón podemos encontrar locales de restauración, tiendas de ropa, papelerías y floristerías, entre otras cosas. La Avenida de Europa es la arteria principal en todas sus inmediaciones destacan las zonas verdes. Como no podía ser de otra manera, también tiene dependencias sanitarias tanto públicas, dependientes de la Comunidad, y privadas —que forman parte del grupo Quirón—.

Carlota Corredera en el pódcast ‘Superlativas’, que grababa en su casa. (Foto: YouTube)

Al otro lado de la autovía, se levanta entre otras urbanizaciones, la conocida como la urbanización de las estrellas. Hablamos de La Finca, lugar de desconexión de deportistas pero también de personalidades televisivas, chefs, aristócratas y grandes empresarios como Mbappe, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz o Borja Thyssen y muchos más y que cuenta con un férreo blindaje las 24 horas del día. Muy cerca, se han instalado empresas como Accenture o Microsof y también el codiciado centro deportivo Club David Lloyd, que cuenta con maquinaria puntera, los mejores entrenadores personales y diversas piscinas de varios tamaños para uso y disfrute de sus miembros.

Situado al noroeste de la capital de España, el municipio se encuentra a tan solo 15 kilómetros del centro de Madrid y está muy bien comunicado a través de transporte público. Muy cerca está la estación de metro Colonia Jardín y por sus arterias circulan numerosos autobuses.