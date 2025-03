Cristina Pedroche y su hija Laia se han mudado la casa de la infancia de la presentadora ubicada en Vallecas. Desde hace varios días que la comunicadora ha regresado a la vivienda de sus padres tras los rumores de crisis con Dabiz Muñoz, con el que espera a su próximo hijo. Embarazada de cinco meses, la colaboradora televisiva se ha desplazado hasta Entrevías con su primogénita y sin dar cuenta de donde esta su marido, que tampoco da pistas en redes sociales.

¿Distanciamiento entre Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche?

Las redes sociales son, en muchas ocasiones, una herramienta que da pistas sobre la vida de los famosos. Debido a la mudanza de Cristina Pedroche a Vallecas, son muchos los usuarios que se han preguntado por el paradero del chef. «Llevo varios días preguntándome dónde está tu marido», «te encanta jugar al despiste, todo el mundo preguntándose por qué estás en casa de tus padres», «¿Y David?», «Si se ha separado o no será porque le da la gana», han sido algunos de los comentarios que ha recibido en sus últimas publicaciones.

Recientemente, y tras no felicitar a su chico por el Día de San Valentín o por el Día del Padre como ha hecho en otras ocasiones, la comunicadora ha escrito en su cuenta personal un enigmático mensaje sobre su vida personal: «Siento si no paso más tiempo por aquí, pero entre que tengo mucho lío en mi vida personal y que todo lo que podría contar son quejas, prefiero quedarme un poco más callada y no hacer mucho ruido».

Su nueva vida en Vallecas

En el universo 2.0, Pedroche ha encontrado un espacio en el que sincerarse con las millones de personas que la siguen. Además, es habitual que comparta cómo es su día a día o su vida junto a Dabiz Muñoz, del que actualmente no hay rastro.

En su quinto mes de embarazo, la colaboradora televisiva ha acudido al plató de Zapeando para sincerarse sobre cómo está llevando la convivencia de nuevo con sus padres. Hace unas semanas que Pedroche desveló por sorpresa que volvía a Vallecas, aunque se desconoce el motivo de esta mudanza repentina. Al margen de dar explicaciones de lo que está ocurriendo en su vida para tomar esta decisión, la presentadora de las Campanadas de Antena 3 ha explicado su situación actual.

«Estoy viviendo en casa de mis padres. Ya no tengo momentos para mí sola nunca, hay un baño para todos», ha comenzado diciendo. Desde que se diera a conocer, Cristina siempre ha llevado por bandera sus orígenes y el amor por su barrio. Es por ello que ha contado cómo ha sido volver a las calles que la vieron crecer y cómo se siente ahora que es conocida: «Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo a sacar a mi hija siento que nunca he salido. Voy como una Vallecana más, soy una más».