Cristina Pedroche ha sorprendido recientemente con unas reveladoras palabras sobre su marido, el chef Dabiz Muñoz. En una conversación sincera en el podcast La fórmula del éxito de Uri Sabat, la presentadora de televisión ha compartido sus pensamientos acerca de cómo ve a su esposo en el plano personal, llegando a calificarlo como «una persona infeliz». Una afirmación que ha causado gran impacto entre sus seguidores en redes sociales y en la crónica social de nuestro país, especialmente en un momento clave de la pareja, pues se cumplen nueve años de su boda.

En concreto, la presentadora de televisión ha confesado que Dabiz Muñoz, a pesar de su éxito y notoriedad en el mundo de la gastronomía, enfrenta una constante insatisfacción con su vida. Cristina ha explicado que Dabiz lucha a menudo con la presión y las expectativas que vienen con ser un chef de renombre, lo que, en su opinión, le impide experimentar una satisfacción plena. A pesar de su amor y admiración por él, Pedroche no ha dudado en señalar, en este sentido, que por su carácter perfeccionista y la magnitud de sus metas profesionales, el chef tiende a sentirse insatisfecho con lo que tiene, lo que le genera un cierto malestar emocional​. «Él, de verdad, no es feliz. Solo es feliz cuando termina de correr, cuando está bañando a la niña, cuando estamos en no sé qué restaurante, y eso no mola», han sido sus palabras.

Cristina Pedroche y David Muñoz en París. (Foto: Gtres)

«Él está muy bien, dentro de sus obsesiones, pero es una persona insatisfecha de por vida, una persona infeliz. Yo intento cada día demostrarle la cantidad de cosas que tiene para sentirse afortunado y el puto amo del mundo, pero él aún así…Le gusta estar en su tormenta, es una persona muy tormentosa. L mejor sería que él estuviera muy feliz y muy contento cocinando en DiberXo, pero no es así», ha añadido Pedroche, que se autodenomina como «un poco madre de David», en el sentido que intenta «que busque la felicidad en las pequeñas cosas, en su familia, que se refugie en nosotros…».

Dabiz Muñoz, cabe destacar, es uno de los chefs más exitosos y reconocidos de España, conocido por su innovador enfoque de la cocina y su habilidad para fusionar sabores de manera sorprendente. Su restaurante, DiverXO, en Madrid, ha sido el centro de su éxito, logrando tres estrellas Michelin, lo que lo posiciona como uno de los mejores chefs del mundo. Muñoz se ha destacado por su estilo único, caracterizado por un enfoque vanguardista de la cocina, que combina técnicas modernas con influencias internacionales. Además de su éxito en el citado restaurante, Muñoz ha expandido su marca con otros proyectos culinarios y ha ganado una notable presencia en los medios.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz celebran nuevo años de amor

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz celebraron recientemente un nuevo aniversario de su relación, el noveno, consolidando una historia de amor que comenzó en 2014. La pareja, que contrajo matrimonio en 2015 en una ceremonia secreta, ha demostrado a lo largo de los años su fuerte conexión y apoyo mutuo. A lo largo de su tiempo juntos, han enfrentado tanto los retos de la vida pública como los personales, siempre mostrándose como un equipo sólido. Este aniversario fue especialmente emotivo para la pareja, pues fue el primero de los dos como papás primerizos.