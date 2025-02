Cristina Pedroche anuncia el sexo de su bebé en una emotiva carta: "Te quiero, hijo"

Cristina Pedroche anunció en diciembre de 2024, poco antes de que acabase el año, que estaba esperando su segundo hijo. Dio este paso justo el Día de los Inocentes, así que muchos pensaron que era una broma, pero el tiempo ha demostrado que su comunicado iba en serio. Semanas después ha desvelado el sexo del bebé que está esperando y lo ha hecho de una forma especial: a través de una emotiva carta.

El texto concluye con una declaración de amor que ha dejado en evidencia el citado dato: «Te quiero, hijo». La presentadora está atravesando uno de sus mejores momentos. Hace relativamente poco fue madre por primera vez. Reconoce que es un camino complicado, pero el amor puede con todo y estaba deseando ampliar la familia. Así lo contó en el documental que su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, está protagonizando en Netflix.

Después de haber escrito un libro sobre la maternidad, Cristina Pedroche ha aprendido muchas lecciones. Durante el texto que ha publicado en su Instagram, donde acumula tres millones de seguidores, dice: «¡Qué maravilloso es el cuerpo de la mujer que no solo puede crear vida sino que también lo alimenta y lo protege!».

Comunicado de Cristina Pedroche. (Foto: Instagram)

De un momento a otro, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han formado una bonita familia con dos hijos. La comunicadora ha hecho referencia a Laia durante la carta que le ha escrito al bebé que crece en su interior. «Espero que te estén gustando las canciones que bailo y canto con tu hermana, perdónala si a veces se pone nerviosa y te da algún golpe sobre todo en la cama cuando está en la teta, y no te preocupes por eso tampoco que habrá teta de sobra para todos. También os imagino a los dos uno en cada teta y estallo de felicidad de nuevo».

El lado humano de Cristina Pedroche

A pesar de llevar muchos años trabajando en televisión, Cristina Pedroche ha blindado ciertos aspectos de su vida privada. Siempre ha defendido que tiene derecho a mantener cerradas ciertas puertas, pero con el paso del tiempo se va sintiendo más cómoda, de ahí que muestre algunas etapas. La reacción del público es buena, de hecho su última publicación cuenta ya con más de 8.000 ‘me gustas’.

Pedroche, muy emocionada, ha tecleado un texto que muestra su lado más humano. «Todavía no has llegado y ya me muero de amor todo el rato. Has sido un bebé muy buscado, muy deseado y muy querido», le ha dicho a su nuevo hijo. «Creo que esta vez soy más consciente de todas las emociones tan bonitas que me esperan, sobre todo esta vez lo siento más real».

Cristina Pedroche y Dabid Muñoz en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Tras dar a luz a la pequeña Laia, Cristina reconoció que tenía ganas de ampliar la familia. Reflexiona sobre este tema en Netflix, durante la serie de su marido. Eso sí, admite que para dar el paso necesita tiempo e implicación. Hay que tener en cuenta que Dabiz Muñoz ha sido nombrado ‘mejor cocinero del mundo’ en tres ocasiones diferentes. Sus proyectos le roban mucha energía y Pedroche también tiene una agenda apretada, pero ahora todo esto ha quedado en un segundo plano.

«Reconozco que cuento las semanas que quedan para tenerte entre mis brazos, mirarte a la carita y poder besarte», escribe la comunicadora. Por fin ha cumplido otro de sus sueños.