Carlota Corredera confirma que vuelve a la cadena pública. La presentadora ha reaparecido en sus redes sociales la noticia: se incorpora como colaboradora a DCorazón, el programa de fin de semana de TVE presentado por Anne Igartiburu y Javi de Hoyos. Todo un reto que pone sobre la mesa su continuidad en No somos nadie, el espacio vespertino de TEN en el que está al frente María Patiño.

Todos los detalles de su nuevo proyecto

Poco Pasa TV ha adelantado en sus redes sociales lo que era un secreto a voces: el fichaje de la comunicadora gallega por el primer canal de la televisión española. «Carlota Corredera se incorpora, desde este domingo, al equipo de colaboradores habituales de DCorazón. Se suma al resto de incorporaciones del formato de RTVE: Raúl Rodríguez, Martín Bianchi, Silvia Taulés, Lorena Vázquez o Laura Fa», deslizan.

Carlota Corredera posando. (Foto: Gtres)

Una noticia cuanto menos sorprendente por varios motivos. Aunque es cierto que la periodista ha colaborado como tertuliana en El despertador de RNE, ahora regresa a la pequeña pantalla de la mencionada empresa de comunicación junto a algunos de sus ex compañeros de Mediaset, como Laura Fa -que estuvo en Sálvame- o con Javi de Hoyos -ex presentador y ex director de Socialité-. Esto supone un nuevo movimiento en antena, que no deja de reinventarse.

Otra de las grandes incógnitas en esta nueva aventura de Corredera es si este trabajo es compatible con su proyecto en TEN -ya que formaría parte de manera simultánea de dos programas del corazón-. Una información que por el momento se desconoce. Aunque, de ser así, la presentadora pondría fin a una corta etapa en el mencionado canal -con el que regreso a la televisión hace unos meses de la mano de Tentáculos-.

Carlota Corredera en el podcast ‘Superlativas’. (Foto: YouTube)

Horas después de que haya salido a la luz la noticia, ha sido la propia Carlota la que ha confirmado la noticia, muy ilusionada, en su perfil social. «Feliz por esta nueva aventura. Gracias DCorazón», ha escrito.

El proyecto fallido de Carlota Corredera

El pasado mes de marzo, y tras un tiempo alejada de los medios convencionales, Carlota Corredera regresaba a la pantalla de los telespectadores. La de Galicia estrenaba Tentáculos, un magazine vespertino que solo duró en antena tres meses, ya que en junio volvió a la parrilla de TEN el programa encabezado por María Patiño.

Carlota Corredera en ‘Tentáculos’. (Foto: Gtres)

Entonces, la presentadora concedió una reveladora entrevista a LOOK en la que desvelaba cuán de importante era este proyecto para ella ya que comenzaba una nueva era como mujer soltera. «Empiezo esta etapa con nervios, pero siento que es el momento de volver a centrarme en el trabajo tras un parón que me ha servido para poner en orden mis prioridades. Me ha dado tiempo a echar de menos la televisión, pero he podido disfrutar mucho más de mi gente, de mi hija… El hecho de poder parar ha tenido sus ventajas para repasar muchas cosas», confesó a este medio.