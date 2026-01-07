El entorno de Sara Carbonero ha alzado la voz tras su ingreso hospitalario de urgencia en Lanzarote. Como es lógico, la periodista se encuentra inmersa en su recuperación mientras que sus allegados sí que han decidido dar un paso al frente para evitar especulaciones sobre su estado de salud, que ha generado una gran preocupación en los últimos días.

El pasado 2 de enero trascendió que la ex de Iker Casillas permanecía ingresada en un hospital de esta isla de Canarias debido a una fuerte indisposición que le obligó a acudir a un centro médico de urgencia. Desde entonces, las noticias sobre la periodista han recordado su enfermedad, un cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2019.

Sara Carbonero en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

¿Qué le pasa a Sara Carbonero?

Tras varios días de rumores, especulaciones y preocupación, el entorno de Sara ha decidido romper su silencio y ha desvelado que la comunicadora «no está grave». De hecho, han deslizado que su dolencia tiene que ver con un malestar en el abdomen y que se encuentra estable y en proceso de recuperación. También deslizan que, aunque se encuentra bajo atención médica, «todo está tranquilo», por lo que piden respeto y prudencia debido a la situación de la que se trata, tal y como apuntan en ¡Hola!

Desde el pasado 2 de enero, la situación médica de la periodista ha causado una gran incertidumbre y preocupación debido a su diagnóstico del 2019. Además de que su entorno haya puesto fin a las especulaciones, también han trascendido otros detalles, como su progreso clínico o su paso por quirófano. El medio citado desveló que tras la operación, la íntima de Isabel Jiménez -que se encuentra a su lado-, permanecía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario de Lanzarote.

Sara Carbonero en un acto reciente. (Foto: Gtres)

A su lado también se encuentra Jota Cabrera, su pareja. Mientras tanto Iker Casillas se encuentra en la península junto a sus hijos en común sin dejar de mirar lo que ocurre en Lanzarote. De hecho, El tiempo justo destapó que el ex capitán del Real Madrid está muy pendiente del estado de salud de Sara Carbonero mientras que está al cuidado de los pequeños de la casa.

De hecho, estaba previsto que Carbonero regresara a Madrid el pasado 3 de enero para celebrar el cumpleaños de Martín, su primogénito. Entonces, la intención de la periodista era volar hasta la península tras unos días en Canarias junto a Isabel Jiménez, el maquillador Ion Villar y su profesora de yoga Claudia Valcárcel, con los que despedía el 2025 y daba comienzo a un nuevo año que ha comenzado con un revés en su salud.