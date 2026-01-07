Ilia Topuria aclara su relación con Rosalía tras los rumores de romance

A la salida del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, en Móstoles, Ilia Topuria -que se ha negado a hacer alusión a su ex mujer, Giorgina Uzcategui- ha respondido a una de las cuestiones más candentes sobre su vida personal tras semanas de rumores: ¿Es cierto es que mantiene una relación sentimental con Rosalía? El campeón mundial de peso ligero de la UFC, que ha salido de lo más sonriente de los tribunales, ha tratado de esquivar las cámaras sin éxito alguno. Cuando parecía que el revuelo ya había parado, las cámaras de GTRES le han seguido hasta el coche, donde le han preguntado acerca de su posible affaire con la intérprete de LUX. «Es una amiga, son solo especulaciones», ha dicho el boxeador.

Las pistas sobre la posible relación entre Topuria y Rosalía

Hace solo unos días, y cuando parecía que la cantante catalana atravesaba una época tranquila y soltera en el plano sentimental, empezaron a aumentar los rumores sobre una posible relación con Topuria -ambos padrinos de bautizo del hijo recién nacido de Omar Montes-.

Ilia Topuria responde a los rumores de relación con Rosalía. (Fotos: Gtres)

No es un secreto que el artista marcial mixto y la cantautora se conocen. De hecho, recientemente coincidieron en un evento musical y posaron junto al popular cantante de Carabanchel. Esta no sería la primera coincidencia. Hace unos meses que la ex de C.Tangana o Rauw Alejandro fue a apoyar a una batalla del deportista en el ring.

Y no solo eso. Lorena Vázquez, colaboradora de Espejo Público, despejó algunas dudas sobre la realidad de la situación -de la que se ha hablado en muchas sobremesas en Navidad-. A diferencia de la primera teoría, la periodista del matinal de Antena tres dijo que no apostaba nada por esta relación sentimental al asegurar que simplemente eran amigos. «Rosalía tiene su corazón en otros lugares. Yo creo que Rosalía tiene un lugar y una persona ahora y no es Ilia Topuria», dijo. Unas palabras que ahora cobran sentido, ya que en las últimas horas se ha hablado de un posible idilio entre la artista y Loli Bahia, la modelo con la que ha despedido el 2025 en Río de Janeiro.

Por su parte, Vázquez también se pronunció sobre la situación sentimental del boxeador tras romper con Giorgina Uzcategui: «Ilia Topuria se está recuperando de una ruptura que yo creo que va a traer mucha cola, que nos quedan por ver muchos capítulos. Es una relación que él todavía no ha superado».

Precisamente, este 7 de enero Giorgina y Topuria se han visto las caras en el Juzgado de Violencia de Móstoles. Aunque se desconoce la causa de su citación, en las últimas semanas, la ya ex pareja ha emitido distintos comunicados donde han dado cuenta de sus distintos puntos de vista sobre el tenso momento que atraviesan. Sea como fuere, y aunque no ha respondido acerca de las impresiones de su mañana en los tribunales, el boxeador sí que ha querido zanjar los rumores de relación con Rosalía.