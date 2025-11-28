Alejandra Rubio ha vuelto a pronunciarse sobre Edmundo Arrocet, y sus palabras no han pasado desapercibidas. Durante su aparición en el photocall de Nuga Castellana, celebrado en Madrid este jueves 27 de noviembre, la hija de Terelu Campos fue preguntada por las memorias que el humorista está preparando y por sus últimas declaraciones sobre la familia Campos. Fiel a su estilo directo, Alejandra no dudó en opinar: «Edmundo es uno más que gana dinero a nuestra costa, pero me las leeré seguro porque yo leo un montón, y un libro más, un libro menos…». Una frase que sintetiza a la perfección la mezcla de distancia, ironía y absoluta falta de dramatismo con la que la joven afronta esta nueva etapa mediática de quien fuera pareja de su abuela, María Teresa Campos.

Sus palabras llegan justo después de que Arrocet reapareciera en España para asistir a un homenaje al cantaor Guadiana en el Teatro Alcalá. Allí, el humorista no solo confirmó que sus memorias «ya se están haciendo», sino que lanzó algún que otro comentario que muchos interpretaron como un dardo hacia Alejandra. Especialmente cuando insinuó que la tertuliana desconocía buena parte de la historia televisiva del país: «Es cuestión de meterse y ver lo que hay». Además, hizo referencia a las insinuaciones que Rubio lanzó hace unas semanas, cuando sugirió que las fotos del chileno en el Caribe con su nueva pareja podrían haber sido pactadas para coincidir con el estreno teatral de Terelu.

Edmundo Arrocet en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Pese al cruce de declaraciones, Arrocet aseguró que no hablará de Alejandra en su libro, alegando el cariño que siempre le tuvo: «De Alejandrita no tengo nada que decir, la quiero mucho». Pero sí confirmó que Carmen Borrego y Terelu aparecerán en su relato, aunque solo de forma limitada. Según desveló, apenas les dedicará dos páginas porque «no tengo mucho que decir». También volvió a mencionar la supuesta deuda económica que, según él, nunca fue saldada.

Alejandra Rubio confiesa cómo va a pasar la Navidad

Mientras tanto, Alejandra prefiere mantener un perfil sereno y continuar con su vida. En el photocall se la vio relajada, cercana y con ganas de centrarse en un final de año especialmente importante para ella. Confesó ser «súper navideña», algo que este año vive con más ilusión que nunca por la presencia de su bebé: «Me encantan las fiestas, los regalos, las cenas… y ahora con el peque más». Eso sí, tuvo que admitir una limitación doméstica divertida: «Árbol no puedo poner en casa porque entre los gatos y la perra me dura medio día».

Alejandra Rubio en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Alejandra también quiso abordar algunos rumores familiares y personales que circulan en la prensa. Sobre la relación entre Terelu Campos y su suegra, fue clara y contundente: «Entre mi madre y Mar Flores no hay ningún problema». En cuanto a proyectos a medio plazo, descartó completamente una boda cercana: «En 2026 no habemus boda, con calma». Y respecto a adquirir una vivienda, lo dejó en un simple pero rotundo: «No compro casa, no se puede».