Las duras declaraciones que Alejandra Rubio y Carmen Borrego han dado contra Edmundo Arrocet

Carmen Borrego y Alejandra Rubio han tenido diferencias en el pasado, pero siempre han disfrutado de algo en común: las dos sienten un profundo respeto hacia la figura de María Teresa Campos. Esa es la razón por la que han dado un golpe en la mesa para enfrentarse a Edmundo Arrocet, el último novio de la emblemática presentadora. En LOOK hemos hecho un repaso de las últimas declaraciones que le han dedicado. Son fuertes y contundentes, pues no quieren que nada manche el nombre del clan Campos.

Edmundo Arrocet siempre ha presumido de llevar una vida privilegiada, pero Alejandra Rubio no olvida que gracias a María Teresa Campos tuvo a su disposición: un chófer, un portero, una mansión y varios empleados domésticos. Sin embargo, el humorista defiende que no le debe nada a la familia, al contrario. Asegura que en su momento le prestó dinero a las Campos y que nadie se lo ha devuelto.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a Ver’. (Foto: Telecinco)

Alejandra Rubio ha intentado contenerse. Recuerda que su abuela «no está aquí para poder explicar las cosas como son y responder» a Edmundo, pero no consiente que el artista diga que Terelu Campos le debe 10.000 euros. Después de escuchar estas declaraciones, considera que Arrocet es una persona «cobarde» y «sucia». No entiende que, con lo bien que María Teresa Campos se ha portado con él, ahora esté dando tanto de qué hablar. La presentadora era muy discreta y sabe que no le gustaría este revuelo, por eso quiere guardar las formas.

Carmen Borrego entra en acción

Carmen Borrego ha sido más contundente que su sobrina. Alejandra cree que Edmundo «es un impresentable por sacar a la luz» la supuesta deuda de 10.000 euros y ha aprovechado sus colaboraciones con el programa Vamos a Ver para dar un golpe en la mesa. Carmen también trabaja en este espacio y ha usado dicho altavoz para defender el honor de sus apellidos.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Mi madre estuvo muy enamorada de esta persona y por eso me duele hablar de él. Esta relación tuvo un tiempo bueno, pero fue poco. Este señor lo que hizo fue hundir a mi madre. Déjenos tranquilas y márchese a Chile a vivir su vida. Mi madre ya no está y quiere seguir viviendo de ella. Ya está bien de ensuciar el nombre de mi madre y de su familia», ha comentado Borrego.

Edmundo Arrocet insiste en que María Teresa Campos pasaba mucho tiempo sola, pero Carmen tiene una explicación. Asegura que querían respetar a la comunicadora. Sabían que a ella le gustaba estar con Edmundo y no querían ser un problema para la pareja. «El poco tiempo que él pasaba con mi madre, que era muy poco, ella quería estar con su pareja y nosotras la respetábamos. Nunca la hemos dejado sola y siempre hemos estado a su lado en la enfermedad» .

El dolor de María Teresa Campos

María Teresa Campos en Málaga. (Foto: Gtres)

Según las Campos, Edmundo dejó a María Teresa Campos a través de un mensaje. Se fue de la mansión de la presentadora y no volvió a hablar con ella en persona. Carmen Borrego no se lo perdonará nunca. «A mí me duele que mi madre después de esta relación no volvió a sonreír nunca y eso no se lo voy a perdonar. Tú puedes dejar a una persona porque dejes de quererla, pero no puedes marcharte sin decir nada. El final de mi madre fue muy triste y el principio de esta tristeza lo inicia este señor», ha declarado en Telecinco.

En el otro lado de la moneda está Terelu Campos, quien ha optado por mantenerse al margen. Ejerce de terluliana en ¡De Viernes! y podría responder a todo lo que ha contado Edmundo Arrocet en los últimos tiempos, pero de momento prefiere el silencio. ¿Decidirá en algún momento contar lo que sabe sobre el humorista?