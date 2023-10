Siempre ha presumido de tener una muy buena situación económica, pero la realidad distaría mucho de esto último. Edmundo Arrocet habría visto embargados todos sus bienes en las últimas semanas, debido una deuda de cerca de ciento treinta mil euros con Hacienda. Ha sido la periodista Marisa Martín Blázquez quien ha hecho pública la noticia, este miércoles, en TardeAR, el nuevo programa a los mandos de Ana Rosa Quintana, para las tardes de Telecinco. «Esta en uno de sus peores momentos», ha comenzado diciendo.

«El ministerio ya tenía el ojo puesto, pero ahora se va a hacer efectivo el embargo. Le van a embargar todos los bienes que tiene en España», ha añadido la colaboradora para, matizar después, que se trata de un débito que ha ido menguando con los años, pues en un principio, la deuda superaba los 700.000 euros. «Tenía una deuda de más de 700.000 que luego subsanó con su participación en Supervivientes y por conceder entrevistas», señala. Hacienda, cabe recordar, ya investigó al cómico en 2021. Años atrás, en 2014, Bigote sufrió hasta tres incidencias con la Agencia Tributaria por las sociedades que posee en nuestro país.

Edmundo Arrocet en un evento en Madrid / Gtres

Pero ¿Cuáles son? El chileno comenzó su andadura empresarial en España en 1991, con Dorata SL, cuyo objeto social es la comercialización, distribución y compraventa de derechos audiovisuales de TV, vídeo, cine, musicales y radiofónicos; que en la actualidad, no presenta indicio alguno de actividad comercial. Más tarde, en septiembre de 2001, Arrocet constituyó la consultora ambiental Green Power Ingenierf Consulting SL, con sede en Salamanca y cuyo objeto trataba sobre estudios de investigación técnica e industrial en energías alternativas. Pero al igual que la anterior, sea como fuere, la empresa tampoco presenta ninguna actividad ni, por ende, beneficio.

No fue hasta enero de 2007 cuando se constituyó Von and Von Importación y Exportación SL, con sede en la madrileña calle Arturo Soria, para el comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco. En esta sociedad, cuyas cuentas no se han presentado en el Registro Mercantil, figura como apoderada, además la periodista Erika von Berliner Espinosa de los Monteros.

Edmundo Arrocet con una gran maleta y a pocos días del comienzo de ‘Secret Story’ / Gtres

Tres años después, en enero de 2010, Edmundo Arrocet fundó Tecorra & Tecorra SL. Su objeto social es la prestación de servicios recreativos relativos a las actividades cinematográficas y programas de televisión. Con sede social en una nave de San Sebastián de los Reyes, esta empresa no ha cumplido tampoco con la obligación de presentar sus cuentas. De hecho, en 2020, trascendió que había sufrido tres incidencias con la Agencia Tributaria y debe 297,34 euros a una entidad gestora de carteras.

La noticia del embargo llega en un momento clave para Edmundo Arrocet tras sus últimas declaraciones sobre su patrimonio y relación con la fallecida, Maria Teresa Campos. Y es que pese a su deuda, el cómico ha defendido que prestó dinero a la veterana presentadora y que rechazó casarse con ella para cobrar luego una pensión. Edmundo Arrocet y María Teresa Campos vivieron una intensa historia de amor desde 2014 y hasta finales de 2019.