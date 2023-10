La historia de amor de Shakira y Piqué a través de sus negocios

Aunque ahora parezca mentira, un día, Shakira y Gerard Piqué fueron felices y comieron (casi) perdices. La relación de más de una década de la cantante y el ex jugador del FC Barcelona, dio para un sinfín de aventuras juntos, viajes, dos hijos -Milán y Sasha, de once y nueve años respectivamente-, y negocios. Muchos negocios. Al catalán y la colombiana les unió tanto el amor como el dinero y a la vista están si no, los proyectos económicos que, al margen de su fortuna por separado con sus respectivas carreras, lograron llevarse al bolsillo.

Recientemente, y como parte de su acuerdo de divorcio, ha trascendido que la ex pareja estaría en camino de vender tres de las propiedades que tenían en común, en Barcelona, cuyo valor total ascendería a nada más y nada menos que quince millones de euros. Un montante que se repartirán entre ambos cuando se ejecute la venta.

Shakira y Gerard Piqué en un evento / Gtres

Digno de mención es, en este sentido, que una de las propiedades es la casa donde hasta su separación de Piqué y posterior traslado a Miami, Shakira vivía y coloco la mediática bruja apuntando a la vivienda de sus ex suegros, que se ubica muy cerca. Esta figura causó todo tipo de reacciones entre los usuarios en la red y los medios de comunicación, que asumieron que la presencia de este maniquí era un intento de hacer magia contra la madre de Gerard Piqué, con quien, según desvela la artista en uno de sus éxitos musicales, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, no gozaría de una muy buena relación ni ahora, ni durante sus años de relación con el ex jugador del FC Barcelona. «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», reza la canción.

Sea como fuere, lo cierto es que al margen de dichos inmuebles, cabe sumar los dos negocios de rubro gastronómico que también compartían artista y deportista: YOURS, una hamburguesería gourmet y Blue Spot. El primero de ellos se inauguró en 2013, después de que Piqué creara la empresa alimentaria, Bas Alimentaria, junto con Noel Alimentaria y la cárnica La Vall d’en Bas; sin embargo, apenas estuvo tres años en activo. Por su parte, Blue Spot, ubicado en lo más alto del Edificio Ocean, en el barrio de la Barceloneta, desde donde se podía observar por todas partes a la ciudad y al puerto; apareció en la ciudad Condal en 2018, pero su rentabilidad tampoco fue la esperada y cerró tras la pandemia del coronavirus.

Shakira y Gerard Piqué por las calles de Barcelona / Gtres

Otra de las aventuras empresariales que emprendieron Shakira y Piqué, y que han tenido que desenredar con su divorcio es Fire Rabbit SL, la empresa que la intérprete de Waka Waka creó a su llegada a España y que contaba entre sus socios mayoritarios con otra empresa de la que la familia Piqué es titular. La empresa, según datos financieros, tenía, en diciembre del año pasado, un activo de poco más de 6,7 millones de euros, lo que se tradujo en el último ejercicio, en un resultado negativo de 25.000 euros en números rojos. En el ejercicio anterior las pérdidas fueron de 125.000 euros.