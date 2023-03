Fue el pasado mes de enero cuando, coincidiendo con el estreno de su hit con el productor argentino, Bizarrap, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, cuando Shakira (46) colocó una bruja en una de las terrazas de su domicilio en Esplugues de Llobregat, en Barcelona que, casualmente (o no) miraba a la cocina de la casa de sus ex suegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué. Esta figura causó todo tipo de reacciones entre los usuarios en la red y los medios de comunicación, que asumieron que la presencia de este maniquí era un intento de hacer magia contra la madre de Gerard Piqué (36), con quien, según desvela la arista en el citado éxito musical, no gozaría de una muy buena relación ni ahora, ni durante sus años de relación con el ex jugador del FC Barcelona. «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», reza la canción.

Sea como fuere, lo cierto es que tras la visita de Shakira al programa The Tonight Show, del humorista y presentador de televisión estadounidense, Thomas Fallon, Jr. (48), más conocido como Jimmy Fallon, el pasado fin de semana; varios medios internacionales han apuntado a la que sería la verdadera razón de haber colocado esa bruja ahí. Según revelan, la hechicera sería una respuesta en forma de burla al apodo -«bruja»- con el que la madre del deportista y su actual pareja, Clara Chía (23), se refieren a la colombiana. Pues Shakira se habría enterado de esto por sus dos hijos en común con Piqué, Milán y Sasha, de nueve y once años respectivamente.

Las reacciones, como era obvio, no se han hecho esperar, sobre todo teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Gerard Piqué al respecto de las alusiones que recibe en las canciones de la intérprete de Waka Waka. «Y aun así Piqué tiene el descaro de decir que quiere proteger a sus hijos mientras permite que su familia insulte a Shakira frente a ellos. Cualquier canción se sigue quedando corta frente a todo lo que esa familia tóxica le hizo a Shakira», sostienen algunos usuarios en Twitter.

Gerard Piqué acudió el pasado martes al programa El Món a RAC1, y concedió la que era su primera entrevista tras su sonada ruptura al periodista Jordi Basté. Pese a que no quiso nombrar a la cantante ni entrar en demasiados detalles acerca de cómo es su actual relación con ella, sí se refirió a la madre de sus hijos en varias ocasiones. «Los que somos padres tenemos una responsabilidad de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto», expresó. «Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único importante es que mis hijos estén bien», agregó.

En la misma entrevista, el catalán también hizo referencia al caso Alves, quien fuera su compañero de equipo durante más de una década y por la posibilidad de convertirse en presidente del club azulgrana en un futuro. «Es un caso muy complicado. Porque yo lo conozco personalmente y le tengo un aprecio importante. Todo el caso, para los que hemos sido compañeros o excompañeros, y para él mismo, es muy difícil. Yo solo quiero que la justicia haga su trabajo», dijo.