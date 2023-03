Joana Sanz: nuevo enemigo después de cerrar la etapa de Dani Alves

La vida de Joana Sanz se ha puesto patas arriba desde que su marido, Dani Alves, entrase en prisión provisional tras ser acusado de un presunto delito de violación. Pocos son los detalles que ha ido dando la modelo sobre su vida más personal, sin embargo, ha llegado un punto que ha dicho ‘basta’. La de Tenerife ha abierto de par en par su corazón y, desvelando sus confesiones más íntimas en su diario, ha comunicado que su etapa de amor con el futbolista ha llegado, de una vez por todas, a su fin.

Algo que ha sido muy aplaudido por algunos de los rostros más conocidos de nuestro país y, sobre todo, por la gente que la quiere. No obstante, a quien no le ha sentado tan bien ha sido al hermano del acusado, que ha visto como una traición que Joana dé la espalda al brasileño en el peor momento de su vida.

Ney Alves, que ha sido muy crítico con Sanz desde el primer momento que estalló la bomba por seguir con su vida con la normalidad que ha podido, le ha lanzado un dardo envenenado en forma de vídeo que no ha tardado en hacerse viral. Para ello, ha recurrido a las palabras del artista Rony Kbuloso con las que sentencia su relación con la que un día fue su cuñada: «Os voy a dar un consejo, y es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie. Tenemos que estar alerta, porque la misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad».

Pero esta no es la primera vez que el hermano del futbolista ha utilizado sus redes sociales, en las que cuenta con un séquito de 241 mil seguidores, para opinar sobre la modelo. Hace unas semanas, la de Tenerife se convirtió en protagonista de la crónica social por compartir un vídeo bailando y cantando una canción que no estuvo exenta de polémica: «Dicen que no soy para ti». En esta ocasión, Ney fue mucho más duro con la modelo, acusándole de bailar alegre mientras estaba de luto por el reciente fallecimiento de su madre y de no tener ninguna empatía con la situación de, hasta entonces, su marido: «Señoras y señores, esta es la digna Joana Sanz, que está sufriendo mucho con la muerte de su madre. Hasta ella sigue de luto y, si no fuera suficiente para aumentar el dolor, el marido queda arrestado acusado de violación».

Y es que, cabe destacar que los familiares y amigos del brasileño siguen defendiendo su inocencia, aunque la justicia dictamine lo contrario y haya optado por denegar su libertad vigilada por una prisión provisional que no tiene pinta de finalizar en un futuro cercano. Mientras tanto, Joana continúa su duelo, reconociendo públicamente que da portazo al amor que un día compartió con Dani Alves. Vida nueva.