Desde que saliese a la luz la presunta violación de Dani Alves, su mujer, Joana Sanz, se ha mantenido en todo momento en un discreto segundo plano. A pesar de los múltiples mensajes que deja en el aire en el universo 2.0, solo ha sido una la ocasión en la que se ha pronunciado sobre el tema frente a la prensa: «No le voy a dejar en el peor momento de su vida».

Ahora, parece que poner tierra de por medio es la solución frente al vendaval mediático. La modelo se ha desplazado hasta Dubái junto a su manager, Silvia Bosch, uno de sus pilares fundamentales en estos momentos tan complicados. «Gracias vida por darme salud y trabajo. Por poder continuar haciendo lo que me gusta a pesar de las adversidades. Gracias por poner en mi camino a personas que me quieren, me apoyan y me impulsan», escribía hace unas horas.

Tras esto, la modelo volvía a hacer uso de sus redes sociales para mostrarse más feliz que nunca. Con una sonrisa de oreja a oreja, Joana Sanz daba los buenos días a sus seguidores y les comunicaba su estado de ánimo: «¿Cómo amanecieron? Yo amanecí con este olor a verano tan rico, que tanto necesitaba. Estaba un poco down, pero ya estoy up otra vez. De eso se trata. Positiva, vamos para arriba». Y es que, parece que la de Tenerife ha sabido sacar el lado bueno de la vida aunque su faceta más personal se derrumbe por momentos.

La visita de su ex mujer

Mientras Joana Sanz ha puesto tierra de por medio en mitad del escándalo, la ex mujer del futbolista y madre de sus hijos, Dinorah Santana, ha asistido al centro penitenciario de Can Brians donde Dani Alves continúa en prisión después de que la jueza rechazase su libertad provisional. Una vez más, Dinorah no ha dudado en defender públicamente su inocencia: «Dani es inocente y en muy breve se demostrará. Yo y sus hijos creemos en él y creemos en su inocencia».

Así ha hablado para Antena 3, alegando que el futbolista está sacando todas sus fuerzas para llevar el aislamiento de la prisión de la mejor forma posible: «Está aguantando bien». Además, ha querido dejar claro que no todo lo que se oye en los medios de comunicación respecto a su ex marido tiene que ser verdad: «Hay que tener en cuenta que Dani tiene familia e hijos, y muchas veces no todo lo que se dice es verdad, y eso pesa mucho en la vida de los niños».

Nuevos datos sobre el caso

Una visita que se produce unos días antes de que salgan más datos de la investigación a la luz. Solo falta el examen psicológico de la víctima y, tras esto, se fijará la fecha para el juicio, que podría ser este verano. Pero el caso ha dado un giro de 180 grados cuando la defensa del futbolista ha cambiado de estrategia, pidiendo que la persona que lleve a cabo la entrevista con la denunciante esté acompañada por una contratada por ellos. Pero no todo ha quedado ahí, pues el abogado del acusado por presunto delito de violación, Cristóbal Martell, ha solicitado que se grabe todo el procedimiento; una última petición que ha sido denegada.