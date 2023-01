La modelo Joana Sanz (29), se ha pronunciado por primera vez tras la entrada en prisión preventiva y sin fianza de su marido, el ex futbolista del FC Barcelona, Dani Alves (39), con el que se casó por sorpresa y en secreto en 2017. La canaria ha pedido a través de su perfil en Instagram, «respeto» y «privacidad» a los medios de comunicación que se encuentran actualmente a las puertas de su casa, en Barcelona, por la presunta agresión sexual del deportista a una joven de 23 años en una conocida discoteca de la ciudad condal, en la madrugada del 30 al 31 de diciembre.

«Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias», ha rogado la tinerfeña. La progenitora falleció el pasado 12 de enero tras serle diagnosticado un tumor.

Horas antes de dicho mensaje, la modelo publicó otro en el que daba las gracias a sus más de 700 mil seguidores en la mencionada red social, por el apoyo recibido estos días, en «este comienzo negro del año». «Gracias por tantos mensajes de apoyo y muestras de cariño. Me he sentido muy arropada en este negro comienzo de año. Volveré como el ave Fénix».

Fue en la tarde de este viernes cuando el juzgado número 15 de Barcelona ordenaba prisión preventiva y sin fianza para el brasileño en la cárcel de Brians 1 (Barcelona), tras acudir a declarar en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts. La denunciante acusa a Dani Alves de violarla en un lavabo de la zona VIP del establecimiento, y obligarla a realizarle una felación y abofetearla.

El actual jugador del Pumas mexicano defendió su inocencia ante las cámaras del programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, el pasado 5 de enero. «Me gustaría desmentir todo», dijo nada más comenzar su relato en el espacio que presenta Sonsoles Ónega. «Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo de que me conoce sabe que me gusta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno. Cuando tú eliges ir al baño no tienes que preguntar quién está en el baño para ir. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre… no la conozco. Nunca la vi a través de mi vida. Ya basta, porque están haciendo daño, sobre todo a mi gente», añadió.

Una versión de los hechos muy similar a la que dio su mujer durante una entrevista que concedió varios días después a la misma cadena. Concretamente, el 9 de enero. «El día 30 se fue a cenar con sus amigos, a desconectar un poco, que bastante falta le hacía para su cabeza. Salió a bailar y a intentar disfrutar de la música como bien le gusta, y punto. Es una noticia que no tiene ni pies ni cabeza», expresó.