Hiba Abouk y Joana Sanz son dos mujeres que guardan diversas similitudes, aunque seguramente hubieran preferido evitarlas. En primer lugar, ambas son mujeres de dos futbolistas, Achraf Hakimi y Dani Alves, en el punto de mira por ser autores de supuestas agresiones sexuales a jóvenes. Mientras el segundo permanece en prisión preventiva a la espera de una resolución definitiva, el primero ha tenido importantes novedades al respecto este viernes.

El lateral derecho del Paris Saint-Germain ha sido imputado por violación, según ha revelado la agencia France Presse. ¿Qué quiere decir esto? En ningún caso supone que vaya a ser procesado y que vaya a cumplir sentencia (de momento). Pero se trata de un paso atrás de cara a demostrar su inocencia puesto que la Justicia francesa ha visto «indicios graves o concordantes» de que Hakimi pudo haber abusado sexualmente de una joven, el sábado pasado, en su casa de Boulonge-Billancourt, cerca de París.

La abogada del futbolista no ha tardado en romper su silencio para asegurar que su cliente «ha sido, en este asunto, objeto de una tentativa de extorsión». Incluso, se muestra esperanzada puesto que la imputación le ofrece la posibilidad de defenderse y de acceder a los detalles del caso. Por su parte, la representante de la víctima ha declarado lo siguiente: «Mi clienta mantiene todas las declaraciones. Ha decidido expresarse exclusivamente ante la justicia y no desea mediatizar el tema, sobre todo para preservar su seguridad».

Hay que recordar que la joven de 24 años no quiso denunciar, pero en su declaración afirmó que el marido de Hiba Abouk le invitó a su casa el pasado fin de semana. Allí, le levantó la ropa, le besó los pechos pese a que ella protestaba, hasta que el marroquí llevó a cabo una penetración con los dedos pese a las protestas de ella. Después, una amiga acudiría a buscarla a la mansión del futbolista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

En el caso de Achraf Hakimi es bastante llamativa la actitud de su mujer. Hiba Abouk sigue en absoluto silencio, cinco días después de que saltase a la prensa el escándalo. Lo último que se sabe de ella es que estuvo en Dubái de vacaciones con los hijos que tiene junto al deportista. Del mismo modo, hay quien apunta que ya han empezado los trámites de divorcio.

En cualquier caso, no hay nada confirmado por parte de ninguno de los dos. Lo que está fuera de toda duda es que la actriz de El príncipe mantiene todas sus fotos con Hakimi en su perfil oficial de Instagram. Quizá no sea una prueba fehaciente de que siguen juntos, pero en el mundo en el que vivimos, las redes sociales son el mejor termómetro para calibrar la salud de una relación sentimental.

He ahí la principal diferencia respecto a su homónima en este caso. Joana Sanz ha gestionado la relación con su todavía marido de otra manera bien diferente. Del apoyo público pasó a borrar las fotografías junto a Dani Alves, pasando por su vis a vis íntimo en la cárcel de Brians 2 donde permanece recluso el brasileño a la espera de ser juzgado. En su caso, la separación matrimonial parece inevitable, pero no se producirá mientras el ex jugador del FC Barcelona esté entre rejas.