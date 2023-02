Dani Alves continúa siendo investigado por la justicia, que ha vuelto a darle la espalda al negarle la libertad provisional. Mientras se esclarecen los hechos ocurridos en la noche del 30 de diciembre, Joana Sanz ha tomado la decisión de alejarse del foco mediático y poner tierra de por medio después de haber visitado a su todavía marido en la cárcel de Brians 2.

Después de unos días alejada de las redes sociales, la modelo ha reaparecido para comunicar que está en París junto a una amiga. Así lo ha compartido en su cuenta de Instagram, publicando varios vídeos de la Torre Eiffel y del majestuoso hotel en el que se está alojando, en un intento de volver a sonreír en mitad de la tormenta. Un plan con el que, sin duda, conseguirá despejar la mente y alejarse de la situación mediática que le está tocando vivir.

Se trata de la primera vez que Joana comparte su sonrisa desde que saliera a la luz la prisión de su todavía marido. A lo largo de estas semanas, la modelo ha dado alguna que otra señal en el universo 2.0, pero sin querer hablar del tema que la ha situado en el foco mediático. Su primer mensaje fue uno de apoyo hacia ella misma, el segundo un vídeo dando las gracias a sus seguidores por el cariño recibido y ahora este viaje sorpresa que llega justo después de recibir las explicaciones pertinentes por parte del futbolista.

Su visita a prisión

Hace tan solo dos días, Joana Sanz se dejaba ver a la entrada de la prisión de Barcelona, hasta la que se desplazó para tener un vis a vis con el futbolista. Aunque se mostró cabizbaja y con un rostro que dejó entrever el mal momento que está atravesando, no dudó en atender a los medios de comunicación y confesar que se iba a mantener al lado del futbolista a pesar de todo: «No le voy a dejar en el peor momento de su vida». Pero no solo sus palabras han dado portazo a este presunto divorcio con el que se especuló hace unos días, sino que su compañía también ha dado pistas sobre el punto en el que está su relación. Y es que, la modelo no acudió a la cárcel sola, sino que lo hizo del brazo de Bruno Brasil, chef y amigo de Dani Alves y testigo de lo que pasó esa noche. Una compañía con la que Joana deja claro que apuesta por su marido y su inocencia hasta que la justicia diga lo contrario.

Mientras tanto, Dani Alves continúa en prisión a esperas de ser juzgado. La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a la puesta en libertad del futbolista, alegando que existen «indicios racionales» de que el ex jugador de Pumas cometió esa presunta violación en la discoteca Sutton de Barcelona, además de que existe un peligro de fuga por el que continúa en prisión provisional. Además, la justicia ha dictaminado que «las medidas alternativas a la prisión propuestas por la defensa» no son suficientes para garantizar que el futbolista cumpla con la ley, rechazando así la salida de prisión a cambio de la entrega de pasaporte y un control periódico.