Dani Alves detenido en Barcelona por presunta agresión sexual

Los Mossos d’Esquadra han detenido a Dani Alves después de tomarle declaración este viernes por una supuesta agresión sexual. El que fuera jugador del Barcelona ha sido trasladado hasta la Ciudad de la Justicia de la Ciudad Condal, donde será interrogado por la juez que instruye el caso. El brasileño está acusado de un delito por supuestos tocamientos a la trabajadora de una discoteca el pasado 30 de diciembre, en el baño de la misma.

El actual futbolista del Pumas mexicano acudió a declarar a la Comisaría de Les Corts y ha salido arrestado en un coche policial pasadas las 10 de la mañana. Pasará a disposición judicial y dará su versión ante la juez, que deberá decidir si sigue adelante con la causa o si desestima la denuncia. Alves se enfrenta, como medidas cautelares, a prisión preventiva o a una retirada de pasaporte, si se estima que hay pruebas que le incriminen.

El brasileño está acusado de un delito de agresión sexual, cometido presuntamente el pasado 30 de enero, en la discoteca Sutton de Barcelona. Presuntamente, realizó tocamientos a una trabajadora del local, que denunció los hechos ante los Mossos dos días después.

Alves se encontraba en la ciudad pasando las vacaciones y visitando a la madre de su mujer Joana, que estaba enferma y que falleció el pasado 13 de enero. El propio futbolista se ha encargado de negar los hechos: «Estuve allí con más gente, pero sin invadir el espacio de los demás. Nunca he invadido el espacio de nadie sin autorización. ¿Cómo voy a hacer eso ahora con una chica? No, por dios. No sé quién es esa señorita, no la he visto en mi vida».