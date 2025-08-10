Como cada año, justo antes del pistoletazo de salida de la temporada, el FC Barcelona celebra su habitual Trofeo Joan Gamper como último test preparatorio para afrontar los duros meses de competición. En esta edición, el conjunto de Hansi Flick buscará recuperar la corona perdida durante el 2024, tras caer ante el Mónaco, enfrentándose nada más y nada menos que a uno de los equipos revelaciones de la campaña pasada en Italia: el Como 1907 de un viejo conocido, Cesc Fábregas.

El conjunto italiano intentará pescar en río revuelto, aprovechando la polémica que se ha generado en los últimos días entre el Barça y uno de sus capitantes, Ter Stegen. Con el paso de los días, y con la esperanza de que se solucionara la situación, el lío se ha enrevesado más de lo esperado y la relación está rota actualmente entre el actual guardameta y la entidad blaugrana. Este terremoto, lógicamente, podría ser aprovechado por el club dirigido por Fábregas, que quiere sumar su primera corona del Gamper y sumarse así a la lista de ganadores que, en el pasado, fueron capaces de doblegar al todopoderoso FC Barcelona.

¿Qué equipos han ganado el Trofeo Joan Gamper?

Históricamente, el Trofeo Joan Gamper ha tenido hasta un total de 13 equipos ganadores distintos. El FC Barcelona, con 46 títulos, se posiciona como el club que más veces ha levantado esta corona. Por detrás, le siguen el Colonia, con 2, y equipos de la talla de la legendaria Sampdoria, Manchester City, Mónaco, Valencia, Tenerife o Porto, con 1, entre otros. A continuación, os detallaremos los resultados de las respectivas finales de dichos conjuntos, a excepción del FC Barcelona.

Ujpest 3-1 Dinamo Moscú (1970)

Borussia Mönchengladbach 3-2 CSKA Sofía (1972)

Colonia 5-0 Rapid Viena (1978)

Colonia 4-0 FC Barcelona (1981)

Internacional 1-0 Manchester City (1982)

Oporto 2-0 Bayer Múnich (1987)

Malinas 2-1 Sochaux (1989)

Tenerife 3-1 FC Barcelona (1993)

Valencia 4-1 FC Barcelona (1994)

Juventus 2-2 FC Barcelona (4-2, penaltis-2005)

Manchester City 1-0 FC Barcelona (2009)

Sampdoria 1-0 FC Barcelona (2012)

Mónaco 3-0 FC Barcelona (2024)

Lewandowski se pierde el Gamper

Además del terremoto que ha supuesto la polémica con Ter Stegen, las malas noticias no dejan de sacudir al FC Barcelona en estos últimos días. Tal y como informó el propio club blaugrana, ante el Como 1907, no podrá contar con el polaco Robert Lewandowski para intentar recuperar el título de campeón.

«Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad», comunicó el Barça a través de sus redes sociales, y confirmando que no estará disponible frente al conjunto italiano.

Dónde ver el Joan Gamper entre Barça y Como 1907

El encuentro entre el FC Barcelona y el Como 1907 de Fábregas se disputará este próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 21:00 horas, en el emblemático Estadi Johan Cruyff de Barcelona, escenario donde normalmente juega sus partidos el equipo filial y el femenino de la entidad blaugrana. A su vez, el choque será retransmitido por el canal oficial de Youtube del Barça y por su nueva plataforma digital ‘Barça One’, para que nadie pierda detalle del esperado duelo entre ambos clubes.