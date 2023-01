Así es Joana Sanz, la mujer de Alves desaparecida en pleno escándalo de su supuesta agresión sexual

Dani Alves sigue en el foco. El veterano lateral brasileño ha sido denunciado por una mujer ante los Mossos d’Esquadra al haber sufrido una supuesta agresión sexual en una discoteca de Barcelona. La mujer ha denunciado que en la noche del 30 al 31 de diciembre el jugador brasileño de fútbol le efectuó tocamientos por debajo de su ropa interior sin su consentimiento cuando se hallaba con unos amigos en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal. Y, al menos públicamente, no está recibiendo el apoyo de su mujer, Joana Sanz.

Y es que la famosa modelo ha desaparecido por completo de las redes sociales a raíz de este escándalo. Ha desactivado o eliminado su cuenta de Instagram y es imposible dar con ella en estos momentos. Una desaparición del universo 2.0 que ha llamado especial atención, ya que Alves se encuentra en el ojo del huracán, pero ella quizás no quiera leer todo lo que se está publicando sobre su martido.

Así es la modelo

Una Joana Sanz con la que Dani Alves se casó por sorpresa en el año 2017 en Formentera. A sus 29 años, esta modelo natural de Tenerife vivió desde pequeña en la Ciudad Condal, donde empezó a dedicarse al al mundo de la moda, destacando sobre todo desde que ganó el concurso de Supermodel of the World en 2007. Su popularidad fue creciendo y llegó a desfilar en la Cibeles Fashion Week de Madrid. La joven ha sido modelo para marcas de la importancia de Gucci, Rosa Clará y Channel, entre otras. Pero sin duda, su mayor sueño es el de ser uno de los ángeles del desfile de Victoria Secret, algo que todavía no ha conseguido pero a lo que todavía aspira.

Joana Sanz hace un tiempo habló con sinceridad de su relación con Dani Alves. «Respetamos la vida que tiene cada uno por separado. Si quiere salir y beberse hasta el agua de los floreros con sus amigos, cero problema. Porque cuando yo lo haga quiero que me venga a buscar o me coja el teléfono para ayudarme a encontrar un taxi. Eso de las parejas/matrimonios asfixiantes en los que prohíbes cosas como si tuvieras algún tipo de autoridad sobre la otra persona no lo entiendo. Ser marido o mujer no es ser padre o madre de tu pareja. Vida por separado con respeto, es lo que que mantiene una relación leve», dijo.