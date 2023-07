El juez manda al banquillo a Dani Alves por violar a una mujer en Barcelona

Última hora muy importante sobre el caso de Dani Alves. El Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona ha acordado mandar al banquillo al futbolista brasileño al concluir que existen indicios de que el pasado 31 de diciembre, durante una noche de fiesta en una discoteca de Barcelona, presuntamente agredió sexualmente a una joven de 23 años. Además, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros.

Por este motivo, dicho organismo ha citado a Alves, que lleva varios meses ingresado en prisión por estos hechos, para que el próximo jueves preste declaración. Este será el último procedimiento previsto antes de finalizar el sumario judicial que se enviará a la Audiencia de Barcelona, responsable de poner una fecha al juicio.

El ex jugador del FC Barcelona y de la selección brasileña lleva ya más de medio año sin salir de prisión, después de que la justicia rechazara en dos ocasiones concederle la liberta provisional. Desde entonces, ha cambiado hasta en tres ocasiones su versión de lo que ocurrió la noche de autos. Hace un mes, Alves rompió su silencio para explicar públicamente su narración de lo ocurrido.

«Hasta ahora se ha explicado un relato ‘asustadizo’ de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice. Yo entré detrás de ella. Ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberme ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water. A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz. ¿A la víctima? Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal… Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido», aseguró en declaraciones a La Vanguardia.

Ahora, según adelanta El Mundo tendrá otra oportunidad de contar su versión en sede judicial. «Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono», concluyó en la mencionada entrevista.