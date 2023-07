Joana Sanz denuncia amenazas por el caso Alves: «Estamos autorizados para matarte»

Joana Sanz está viviendo un auténtico calvario. La modelo, ex pareja de Dani Alves, ha denunciado amenazas que recibe habitualmente a través de las redes sociales «Te vas a morir, perra. Te encontraremos en cualquier parte, perra» son algunas de las amenazas que ha recibido la tinerfeña como consecuencia del caso Alves tras distanciarse del brasileño.

Según las imágenes publicadas por la modelo, este usuario va más allá y asegura: «Te burlas de tu esposo después de que él se disculpa contigo, perra. Estamos autorizados para matarte». Cabe recordar que Dani Alves se encuentra en prisión tras ser denuncia por abuso sexual por una joven que le acusa de violarle durante la noche del pasado 30 de diciembre en una conocida discoteca de Barcelona.

Tras hacer públicos los insultos, amenazas y todo el acoso mediático que esta recibiendo, Joana Sanz desvelaba cómo se sentía en un vídeo publicado en sus redes: «Con esto tengo que lidiar día tras día durante meses, acoso mediático, insultos, amenazas… No entiendo por qué la gente se toma todo este tiempo en descargar su odio en mi contra».

«Hasta donde yo sé, no he hecho daño a nadie, no he hecho nada malo. Soy una persona que intenta salir adelante con su trabajo, nadie me está regalando nada. No entiendo por qué tengo que aguantar estas cosas. Tenemos días débiles, como hoy, que extraño a mi madre, y tengo que estar leyendo esta mierda», concluyó la modelo.

En marzo de 2023 Joana Sanz comunicaba su separación del ex futbolista de Barcelona y Sevilla entre otros. Desde entonces ha recibido numerosas amenazas e insultos en redes sociales. Lo cierto es que la modelo está teniendo un año bastante duro. Primero, la tinerfeña, perdió a su madre en enero por un cáncer, y poco después se enteró de que su pareja debía ingresar en prisión preventiva por presunto abuso sexual.