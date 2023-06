Joana Sanz, mujer de Dani Alves, recupera la sonrisa con un ex del Real Madrid

Joana Sanz reponiéndose del golpe. La mujer de Dani Alves atraviesa una difícil situación desde hace meses, concretamente desde que el brasileño está en la cárcel a la espera de juicio acusado de una presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. La modelo lo está pasando realmente mal, aunque en las últimas horas parece haber recuperado la sonrisa durante su escapada a Colombia, donde ha coincidido con James Rodríguez.

La canaria no ha dudado a la hora de fotografiarse con el ex jugador del Real Madrid, al que ha deseado suerte en uno de sus nuevos proyectos profesionales: «Gracias por la acogida en tu bello país, qué energía tan bonita. Mucho éxito con tu café, me llevaré la maleta con rico olor a café colombiano».

Hace unos días, Joana Sanz publicaba una profunda reflexión en sus redes sociales: «Aquí estoy, con 31 años, sanando heridas de cuchillo, reconstruyéndome a partir de las cenizas, empezando de nuevo. Sería de muy mal agradecida por mi parte decir sola, porque no estoy sola. Estoy dejándome querer por los que me quieren bien y mejor, apreciando cada abrazo o cada gesto y devolviéndolo con mi mejor versión».

«A diferencia de muchas personas rotas, yo sé mi valor. Nunca dejes de saber tu valor. Nada ni nadie tiene el poder en sus manos de desvalorizarte, eres tú quien lo permite. Alguien me dijo que tenía miedo de no estar a la altura, ¿y saben qué? Nadie lo está. Esta mujer que está aquí no está para inseguros. Soy fuerte, inteligente, con ambiciones en la vida, autosuficiente, leal, noble, real, detallista y lo demás, ya se aprecia a simple vista. Repítete cada mañana quién eres y lo que mereces, solo así vivirás la vida como un ser genuino y no mediocre», finalizó.