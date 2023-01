Dinorah Santana, exmujer de Dani Alves y madre de sus dos hijos adolescentes, Daniel y Victoria Alves, ha sido la última en pronunciarse al respecto de la detención y posterior entrada en prisión condicional sin fianza del futbolista internacional el pasado viernes, tras haber declarado ante la jueza que instruye la denuncia de la joven de 23 años que, presuntamente, fue agredida sexualmente por el brasileño en la madrugada del 30 al 31 de diciembre. «Me parece una pesadilla», ha dicho. Dinorah y Dani Alves se conocieron en 2005 y tres años más tarde, en 2008 se dieron Sí, quiero. Sin embargo, su relación no prosperó y en 2011 se divorciaron.

Ha sido en la tarde de este domingo en el programa Fiesta donde Dana ha intervenido y defendido al que fuera su marido: «Dani nunca haría algo así. Lo conozco desde hace 22 años y estuve diez casada con él. No he tenido acceso a él. Sé que esta triste, pero está bien y haré lo que haga falta para ayudarle. Es un shock para mí y para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal. Su familia está agobiada porque quieren verlo y no pueden acceder a él. Su abogada me dice que está trabajando en el caso», ha añadido.

Dinora, quien es también la administradora total de la fortuna del futbolista, ha explicado además que el jugador pidió que se la telefonease expresamente: «Él le dijo a su abogada que me llamase para solucionar las cosas más urgentes. La abogada dice que no puede contar nada. Me dijo que está trabajando en el caso. Y que necesita trabajar para ayudarlo a él, que no puede estar atendiendo a todo el mundo. Solo ella lo ha podido ver».

Asimismo y precisamente al respecto de la abogada del deportista, el programa de Telecinco ha hablado también con los hermanos del que fuera jugador del FC Barcelona, quienes han confirmado que han decidido cambiar de letrada al considerar que la actual, Miraida Puente Wislon, «no lo está haciendo bien».

El testimonio de la joven que ha denunciado a Dani Alves

Las novedades sobre el caso Alves no han parado de sucederse en las últimas horas. Sin ir más lejos, se ha hecho público el testimonio que la víctima trasladó a los Mossos y luego ratificó en sede judicial. Ha sido el periodista de El Periódico, Guillem Sánchez, quien ha explicado que, según la joven, que acudió con dos amigas a la discoteca Sutton, donde se encontraba Dani Alves con un grupo de amigos, «en un momento dado Dani señala a la joven una puerta, que ella no sabe dónde conduce, y la invita de una forma muy insistente a seguirle. Cuando entra se da cuenta de que está en un baño muy pequeño. Ella quiere salir pero el exfutbolista del F.C. Barcelona se lo impide», explica.

«Ahí es donde, haciendo uso de la violencia, siempre según el relato de esta mujer de 23 años, Dani Alves la abofetea y después termina violándola», añade el periodista. «Cuando sale del baño, primero sale él, después sale ella que enseguida rompe a llorar y es atendida por los trabajadores del local».