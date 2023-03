El juego de palabras con el que Joana Sanz fulmina a Dani Alves

Las redes sociales se han convertido en el mejor arma de Joana Sanz (29) para lanzar mensajes ocultos (y no tanto) contra su todavía marido, Dani Alves (39), quien permanece en prisión desde el pasado 20 de enero, acusado de presuntamente agredir sexualmente a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona, durante la madrugada del 30 de diciembre. El último ha sido a través de un vídeo que la modelo ha colgado en sus stories de Instagram jugando a los bolos.

En él, Joana reconoce que no tiene buena mano con este deporte y hace un juego de palabras en referencia al dicho Afortunado en el juego, desafortunado en el amor: «Ni en el juego ni en el amor», ha escrito aludiendo, eso sí, directamente al ex jugador del FC Barcelona.

Estas palabras de la tinerfeña, llegan tan solo unas horas después de que Joana respondiera a si iba a ir a visitar nuevamente a Dani Alves a prisión este fin de semana. Pues cabe recordar, que son los domingos cuando existe la posibilidad de que esto suceda. «No lo sé, voy fluyendo», confesaba dejando en el aire cuándo se producirá su próximo reencuentro con el deportista.

La última vez que Joana Sanz y Dani Alves se vieron las caras fue el pasado día 5 de febrero. La esposa del jugador brasileño pudo hablar con Dani durante algo menos de una hora en cumplimiento con las normas del centro penitenciario y, a su salida, y preguntada expresamente por los reporteros allí presentes, respondió tajante en un intento por desmentir los rumores que apuntaban a que iba a iniciar próximamente los trámites de divorcio para separase de Alves. «No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida», dijo.

Pese a seguir recuperándose de este duro golpe, y también de la muerte de su madre, que falleció a principios de año por un cáncer de útero, tras detectarle un tumor de 18 centímetros, Joana ha retomado sus compromisos profesionales. Prueba de ello es que recientemente ha viajado a Dubái para amadrinar la apertura de la primera tienda y clínica de la firma de belleza española, Laboratorios Sesderma, en uno de los centros comerciales más importantes y lujosos de la capital de los Emiratos Árabes. Allí, la modelo confesó que esta viviendo «una situación complicada» en su vida.

Asimismo, en España, Joana fue la modelo encargada de abril el desfile de la firma Lola Casademunt By Maite que la diseñadora celebró en la capital madrileña, en el marco de la 77ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La modelo y Maite, presidenta y directora creativa de la compañía de moda catalana, llevan colaborando juntas desde el año 2017, fecha en que la tinerfeña lució por primera vez sus diseños. Estoy feliz, estoy pletórica, me encuentro bien», dijo la modelo al término del desfile. Y no es para menos. Pues fue poner un pie en la pasarela y recibir una gran ovación por parte de los allí presentes.