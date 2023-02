Joana Sanz está pasando por uno de sus momentos más complicados. A la reciente muerte de su madre a consecuencia de un cáncer se ha sumado el ingreso en prisión de su todavía marido, el futbolista Dani Alves, por un presunto delito de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. A pesar de que en un primer momento Joana mostró públicamente su apoyo al deportista, finalmente, la modelo canaria ha tomado una drástica decisión y ha pedido el divorcio al brasileño.

Así lo confirmaba este martes la periodista Leticia Requejo en El programa de Ana Rosa. Según aseguraba la reportera, Joana Sanz había querido comunicar su decisión en persona a Alves, pero no le había sido posible, dado que el deportista había rechazado un ‘vis a vis’. Ante esta situación, a Joana Sanz no le ha quedado otra opción que hacerle llegar su intención a través de sus abogados.

Una decisión meditada, de la que Joana Sanz no tiene intención de echarse atrás, aunque ha sido muy doloroso para ella llegar a este punto. La modelo canaria aún confía en la inocencia del brasileño, pero la confirmación de las relaciones sexuales con la mujer que ha interpuesto la denuncia han hecho mella en la confianza en su matrimonio.

Tras conocerse la noticia, la propia Joana Sanz se ha pronunciado a través de las redes sociales, donde ha publicado un comunicado en el que ha dejado claro que, cuando tenga que decir algo, lo hará ella. «Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto», ha explicado la modelo, que ha asegurado que «todo lo demás son especulaciones». Asimismo, ha querido agradecer la preocupación de sus seguidores, pero «en estos momentos hay un proceso en curso que no merece ser intoxicado», ha dicho la canaria.

La periodista Bea Jarrín se ha pronunciado sobre este tema. La comunicadora ha acudido a un evento en Madrid, en el que ha comentado que tiene constancia de que Joana lo está pasando muy mal. «Me consta por informaciones que la están intentando proteger y aislar de todo tipo de informaciones. Para ella tiene que estar siendo un trago terrible. Y yo creo que también eso hay que saberlo diferenciar. Quien ha cometido presuntamente un delito es Dani Alves, su mujer bastante tendrá para ella si esto se lleva a fin. Entonces, me parece injusto que los ataques a su persona», ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)

Bea Jarrín también se ha pronunciado sobre el reciente escándalo de agresión sexual que ha salpicado a los Premios Feroz, tras la denuncia e Jedet. «He coincidido un par de veces y me parece absolutamente espectacular, aparte que es un talento como profesional, como actriz. Me parece lamentable. Yo no sé qué está pasando en este mundo, que hemos llegado a un punto de locura que no entiendo como la gente no sabe dónde están los límites y cruzar los límites me preocupa cada vez más. Estoy viendo que se cruzan de una manera que es espantosa. Entonces quizá tenemos que poner el foco en educar en principios y valores, que probablemente sea algo que se nos está escapando de las manos», ha dicho.