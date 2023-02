El ingreso en prisión de su todavía marido, Dani Alves (39), por una supuesta agresión sexual a una joven de 23 años cometida en la madrugada del 30 de diciembre, en una discoteca de la Ciudad Condal, no es el único frente abierto para Joana Sanz (29). La modelo perdió hace exactamente un mes a su madre, a la que estaba muy unida, por un cáncer de útero, tras detectarle un tumor de 18 centímetros. Una pérdida que llegó en su momento más difícil y que, tal y como ha compartido ella misma en su cuenta de Instagram, todavía no ha logrado asimilar.

La tinerfeña ha querido recordar a su progenitora con una emotiva carta en la que confiesa sentirse «sola» y estar «rota en pedazos». «Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida; dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar…Necesito tu alegría. Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados pero ese frío interno, siempre me acompaña… Y a veces, me rompe en mil pedazos», comienza diciendo.

«Me siento sola sabes? Me dijiste que donde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento. Me querrá mucha gente y lo aprecio, pero el amor de madre solo es uno. No me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír, tan solo intento sanar mis heridas a mi manera, a la que a mi me hace bien, a la que a mi madre le gustaría», concluye.

Este post de Joana llega varios días después de que la modelo compartiera con sus más de 900 mil seguidores en la citada red social, cómo se sentía tras el revuelo causado por un vídeo de ella bailando la canción Fuera del mercado de Danny Ocean, con corte de manga incluido cuando la letra decía: «Y si quieres mandar todo a la mierda». «Tengo días mejores y días peores, lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emociones. Los días en los que me siento divinamente y bien pues me gusta transmitirlo. Me gusta transmitir que al final del túnel hay un rayito de sol al que agarrarte. Para mí la música es terapéutica, me levanta los ánimos y me hace bien. Me pongo música que me levanta los ánimos, que te dé un subidón y estar lo mejor posible dentro de toda esta tempestad que yo creo que me lo merezco, ¿no?», dijo.

El pasado domingo, Joana Sanz acudió a la prisión de Brians 2 para reencontrarse con el ex jugador del FC Barcelona y mostrar frente a las cámaras su decisión de permanecer a su lado. «No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida», expresó dejando así en stand by los últimos rumores sobre un posible divorcio entre la pareja.