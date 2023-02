Así fue la vuelta de Joana Sanz a las pasarelas en su peor momento

La expectación era máxima y Joana Sanz (29) no falló. La todavía mujer de Dani Alves (39) volvió a subirse de nuevo a los tacones este sábado para desfilar para la firma Lola Casademunt by Maite, que tirando de lo carefree y psicodélico, celebró su desfile en la capital madrileña, en el marco de la 77ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La modelo y Maite, presidenta y directora creativa de la compañía de moda catalana, llevan colaborando juntas desde el año 2017, fecha en que la tinerfeña lució por primera vez sus diseños.

Bajo una nube de flashes, en su primera salida, Joana lució un conjunto verde con sobrefalda y estampado animal print, mientras que en su segunda aparición, igualmente radiante, lo hizo con un vestido de noche color azul klein con cuerpo de lentejuelas en el mismo tono, y un acabado estilo capa que le cubría los hombros. «Estoy feliz, estoy pletórica, me encuentro bien», dijo la modelo al término del desfile. Y no es para menos. Pues fue poner un pie en la pasarela y recibir una gran ovación por parte de los allí presentes.

El día de ayer suponía para la modelo tinerfeña su vuelta al trabajo tras varias semanas convulsas primero por la muerte de su madre, que falleció hace poco más de un mes por un cáncer de útero, tras detectarle un tumor de 18 centímetros, y después, por la entrada en prisión del ex jugador del FC Barcelona tras ser acusado de violar presuntamente a una joven de 23 años en una conocida discoteca de Barcelona durante la madrugada del pasado 30 de diciembre. «Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados pero ese frío interno siempre me acompaña… Y a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola, ¿sabes? Me dijiste que donde quieras que estés tú ibas a estar conmigo, pero no te siento. Me quedará mucha gente y lo aprecio, pero el amor de madre solo es uno», escribió Joana hace varios días en su cuenta de Instagram en recuerdo de su progenitora.

Fue el 20 de enero cuando los Mossos detuvieron a Dani Alves a raíz de los indicios que habían recabado en las últimas horas contra él. Ese mismo día, el brasileño pasó a disposición judicial y fue enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, donde permanece desde entonces y hasta la celebración del juicio. No obstante, su defensa, el abogado Cristóbal Martell, trata de revocar esta situación con un recurso de apelación presentado el pasado lunes en el que garantizaba la intención de su cliente de presentarse cuantas veces lo solicite el tribunal hasta el día del juicio.

La modelo visitó por primera vez a Dani Alves en el centro penitenciario de Brians 2 en Barcelona hace ahora dos semanas. A su salida de la cárcel, Joana se mostró visiblemente afectada y preguntada expresamente por los medios allí presentes, dijo tajante: «No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida».