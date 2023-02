Las últimas semanas están siendo para Joana Sanz toda una montaña rusa de emociones, y no es para menos. Aunque aparentemente estaba viviendo una idílica historia de amor con Dani Alves, todo saltaba por los aires cuando el futbolista se situaba en el ojo del huracán al ser acusado de violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Una situación especialmente complicada para la esposa del deportista, que ha protagonizado una serie de movimientos con los que ha dejado entrever que sigue apoyando a su pareja pese a la tempestad.

Muchos han sido los intentos de la modelo en permanecer alejada del foco mediático para así evitar las preguntas incómodas de la prensa en este duro bache. Sin embargo, a Joana no le ha quedado más remedio que intentar estabilizar su vida para seguir delante y pasar página, aunque duela, y eso es precisamente lo que ha hecho durante este mismo día, cuando se ha desplazado hasta la capital para estar presente en la Mercedes-Benz Fashion Week y dar continuidad a su trabajo.

Así lo contaba ella misma hace tan solo unas horas a través de sus redes sociales, informando a sus más de 900 mil seguidores sobre los movimientos que iba a llevar a cabo: «Como algunos de vosotras ya sabéis, regreso a las pasarelas, mañana estaré en la Madrid Fashion Week», comenzaba explicando, para después entrar en detales sobre cómo ha podido dar este paso al frente: «Esto no habría sido posible sin la ayuda de un profesional, de un psicólogo que me ayude un poco a esta exposición pública y a ser evaluada físicamente como tantos de mis compañeros que tenemos que lidiar con eso», pronunciaba, dejando entrever que no están siendo momentos fáciles para ella y que ha necesitado una terapia que parece ser todo un éxito. Además, también ha aprovechado su notable presencia dentro del universo 2.0 para agradecer la presencia de un stand de Clínicas Origen y de Clínicas Dorsia, favoreciendo así a la salud mental y dando ayuda a todos los profesionales de las pasarelas que lo necesiten.

Lista para retomar la rutina

Este inesperado anuncio ha tenido lugar unas semanas después de que la propia Joana decidiera poner un punto y aparte en su carrera profesional a consecuencia de todos los terribles sucesos que estaban ocurriendo a su alrededor. La canaria ha tenido que hacer frente a la muerte de su madre y a la posterior acusación hacia su marido, sin embargo, gracias a una serie de escapadas exprés parece haber encontrado la paz que necesitaba para volver a su trabajo por todo lo alto, siendo una de las grandes figuras del modelaje de la Semana de la Moda de Madrid, la cual daba pistoletazo de salida el pasado 14 de febrero y se espera que finalice el domingo 19 de ese mismo mes.