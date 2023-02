El tiempo corre en contra de Dani Alves y sus apoyos parecen quedar reducidos a su familia y amigos más cercanos. Sólo él sabe lo que se cuece dentro de su celda en la prisión catalana de Brians 2. Sin embargo, no es difícil imaginar que no le guste demasiado lo que pasa extramuros. Y esto no es otra cosa que la ruptura entre sus seres queridos y su todavía mujer, Joana Sanz.

La modelo tinerfeña es otra desde que ha conseguido sacudirse del gran peso que llevaba encima. Lo consiguió acudiendo a la cárcel donde su marido es reo, acusado de un delito por una supuesta violación en la discoteca Sutton de Barcelona. Joana le creyó en un primer momento, pero después tomó la decisión de borrar todas las imágenes que tenía con el brasileño en su cuenta de Instagram.

Entre medias se supo que tenía preparado pedirle el divorcio al futbolista, pero no parece que eso vaya a suceder de manera inmediata. Así lo dejó claro ella misma a la salida de su encuentro íntimo entre rejas con Dani Alves: «No lo voy a dejar tirado en el peor momento de su vida». Sin embargo, ha trascendido que su separación no será oficial hasta que haya una sentencia firme al respecto. Es parte del acuerdo al que Sanz habría llegado con los abogados del futbolista, según informa La Razón.

Con su ruptura matrimonial en stand by, Joana Sanz ha tomado la decisión de empezar a pensar en ella tras el infierno en el que se ha visto envuelta. Primero viajó a París junto a una gran amiga y ahora ha empezado a mostrarse muy feliz en su cuenta de Instagram, quizá sin pensar que alguien podría sentirse ofendido. Como quiera que sea, Joana Sanz ha grabado unas stories en las que canta y baila una canción de superación y autoayuda: Fuera de Mercado del artista Danny Ocean, con una letra de lo más reveladora: «Mueve tu cuerpo, felicidad eterna; siente la electricidad subiendo por tus piernas. Grítale al mundo que tú eres guerrero; la vida es sangre, sudor y fuego». Todo un paralelismo para la situación que vive tanto ella como Alves.

El problema es que ha acompañado el baile con un corte de mangas que ha hecho enfurecer a la familia del exjugador del FC Barcelona. El hermano de Dani Alves, Nei , se ha erigido como portavoz en Espejo Público: «Es obsceno y escabroso», ha dicho. Además, cree que mientras Alves está en prisión ella no debería compartir este tipo de bailes.

La respuesta de Joana: ¿va su peineta a Dani Alves?

Viendo el revuelo organizado, Joana Sanz ha querido hacer un comunicado en sus redes sociales: «El vídeo en el que estoy bailando y cantando una canción no va dirigido a nadie, ni muchísimo menos. Simplemente estoy siguiendo la letra de una canción energética y que me levanta el ánimo. El baile de TikTok es así, no hagamos drama de esto porque no lo hay», ha explicado.

Así las cosas, el caso está en un compás de espera y todo el mundo espera que la Justicia vaya haciendo avances que permitan conocer qué destino le espera al exfutbolista del Pumas de México. Y, por supuesto, saber también qué pasa con su mujer y su matrimonio, quizá herido ya de muerte.