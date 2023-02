Tamara Falcó e Íñigo Onieva están ya en la cuenta atrás para su boda. Hace unos días se desvelaba que la pareja había decidido posponer su boda que, en un principio, estaba prevista para el 17 de junio. Era la periodista Leticia Requejo la que confirmaba en El programa de Ana Rosa que la marquesa de Griñón y su prometido habían tomado la decisión de atrasar su enlace hasta el 8 de julio, aunque, por ahora, no han trascendido más detalles sobre este tema. Mientras que Íñigo Onieva ha viajado a Qatar por motivos de trabajo, Tamara Falcó ha permanecido en Madrid, al menos, hasta ahora.

Este martes, la hija de Isabel Preysler llegaba al aeropuerto de Madrid sola. Vestida de manera informal y con una gorra en la cabeza, la aristócrata se ha encontrado con algunos reporteros que la esperaban a las puertas de la terminal. La marquesa de Griñón, que hace unos días revelaba en el programa en el que colabora que no se ha puesto a la venta la finca de El Rincón, donde en principio, se va a celebrar el enlace, no ha querido responder a las preguntas de los periodistas sobre los cambios de planes de la pareja. Tamara Falcó ha preferido guardar silencio y no ha dicho nada sobre los preparativos de la boda, ni tampoco sobre el cambio de fecha. Lo único que ha dicho es que está «todo bien».

Los próximos meses van a ser intensos para Tamara Falcó por los preparativos de la boda. La pasada semana, la revista Semana publicaba la noticia de que la marquesa de Griñón había puesto a la venta la finca de El Rincón por siete millones de euros y publicaba también un reportaje de Tamara Falcó e Íñigo Onieva visitando al párroco de Aldea del Fresno, probablemente, para informarse de los trámites de cara al expediente matrimonial en caso de querer casarse en la finca. Sí se sabe que la pareja quiere celebrar su enlace en la propiedad, pero no se ha confirmado si la boda religiosa será en la capilla de El Rincón o si optarán por otra iglesia en Madrid. Es más, se había hablado de la posibilidad de la de Santa Bárbara, una de las más emblemáticas de la capital.

La propia Tamara Falcó aseguraba en el plató de El Hormiguero tras publicarse la noticia de la puesta a la venta de El Rincón, que la familia no tiene la intención de deshacerse de la finca. No obstante, según apunta la revista Semana, han sido varias las personas que han constatado que la propiedad ha estado anunciada en la de Corsini Properties, una consultora inmobiliaria vinculada a la mujer de Manuel Falcó.

Por su parte, el párroco de Aldea del Fresno solamente ha confirmado que la capilla de El Rincón está consagrada, pero que, en caso de querer casarse allí, la pareja tendrá que hacer todos los trámites correspondientes, como cualquier otra pareja.