Tamara Falcó ya ha comenzado con los preparativos de su boda. Será el próximo 17 de junio cuando la marquesa de Griñón cumpla su sueño de pasar por el altar vestida de blanco y con el hombre de su vida. De esta forma, la socialité dejará claro, una vez más, que su historia de amor puede con todo, incluso con las infidelidades.

Después de un anillo de pedida de ensueño -valorado en más de 15.000 euros- y la confesión de que será Avellaneda, amigo y diseñador, el encargado de realizar el vestido nupcial, la hija de Isabel Preysler ya se ha puesto manos a la obra para organizar el que sin duda será el día más bonito de su vida. Pero no ha sido fácil llegar hasta aquí.

Nada más anunciar su compromiso, la socialité se vio envuelta en un escándalo con Íñigo Onieva como protagonista y su corazón roto por completo. Fueron meses difíciles en los que tuvo que admitir que su historia de amor había llegado a su fin y que el hombre que le había devuelto la ilusión no era quien creía ser. Horas, días y meses en los que la hija de Isabel Preysler no solo encontró refugio en su familia, sino también en la religión.

Y precisamente han sido los guías espirituales de la pareja los que han conseguido que, finalmente, en enlace recupere su fecha inicial. Ha sido el programa Fiesta el que se ha puesto en contacto con el párroco de Tamara, el nombrado ya como artífice de que esta reconciliación -que tan lejana parecía- se haya conseguido. «No, no creo que lo sea. Pienso que ha habido muchas personas, yo no sé si he aportado algo», ha confesado con una sonrisa.

Un final feliz que ha llegado después de mucho sufrimiento. No obstante, la marquesa de Griñón supo sacar fuerzas de flaqueza desde un primer momento y ser feliz a pesar de lo complicado de la situación. Y así lo confirma su párroco: «La he visto muy bien, entera, extraordinaria». Y es que, en estos meses, su fe ha sido muy importante y así lo ha dejado claro ella misma.

Desde que saltó la bomba, la hija de Carlos Falcó se ha vinculado más que nunca a la iglesia, convirtiéndose en un referente de esta. Tanto es así que se ha especulado con que próximamente podría trabajar mano a mano con el catolicismo. «Vamos a ver, seguramente, a Tamara como imagen de algo que va a ser muy importante para la iglesia católica», ha informado Beatriz Cortazar.

Por el momento, Tamara Falcó no ha querido dar más detalles a las cámaras de Gtres, limitándose a sonreír y demostrando estar atravesando uno de los momentos más felices de este año. ¿Se guardará la información para desvelarla en El Hormiguero? Lo único que podemos afirmar es que ya está preparando El Rincón para sellar su amor junto a Onieva. «La capilla de El Rincón está consagrada, que eso es esencial para cualquier liturgia religiosa», ha sentenciado Paloma Barrientos en El programa de Ana Rosa.