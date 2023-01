El amor siempre gana. Y si no que se lo digan a Tamara Falcó. Aunque hubo un tiempo en el que la marquesa de Griñón vio nublado su futuro de pasar por el altar, finalmente ha sido capaz de perdonar la infidelidad de Íñigo Onieva y retomar sus planes de sellar su amor ante Dios. De esta forma, la socialité ha querido mantener la fecha inicial de la boda, el 17 de junio de 2023, por lo que ya ha empezado con todos los preparativos para el día más especial de su vida.

Pese a mantener la fecha del enlace, la socialité ha hecho algunos cambios, empezando por el anillo de compromiso con el que el empresario le pidió consolidar su relación y que ella lució orgullosa en El Hormiguero. Tras su reconciliación, la pareja se desplazó hasta Finlandia para disfrutar de su segunda oportunidad y Onieva metió en su maleta la alianza para volver a arrodillarse. Pero no utilizó la misma que la otra vez, sino que adquirió una versión mejorada con piezas superiores. Se trata de un anillo mejorado con el mismo diseño toi et moi, una pieza de oro blanco con tres diamantes de talla pera engarzados que ha superado el precio inicial de 15.000 euros. “Cambió las piedras y pesaba un poco más, por lo que he necesitado que me lo ajustaran un poco, pero estará listo en un par de semanas. Iñigo dice que el nuevo anillo es como él, una versión mejorada”, ha confesado en El Hormiguero.

Este nuevo anillo anuncia que su compromiso está cada vez más cerca. Es por ello que la marquesa de Griñón ha hecho una visita a El Rincón, palacio cargado de significado donde tendrá la celebración después de darse el ‘sí, quiero’ en la iglesia de Santa Bárbara en Madrid. Se trata de una edificación que data del siglo XIX y que Tamara heredó de su padre, Carlos Falcó, que vivió allí hasta su muerte. Pero el Palacio no solo ha sido residencia familiar, sino también set de rodaje de algunas películas españolas como Remando al viento o Mientras dure la guerra. Asimismo, aunque Carlos Falcó vivía en el Palacio, también lo alquilaba para bodas, como la celebrada en 2012 entre Charise Verhaert y Julio José Iglesias. Ahora, será Tamara Falcó quien siga este legado celebrando la suya. Motivo por el que ha visitado la propiedad en un intento de empezar a organizar su enlace.

En cuanto al vestido nupcial, uno de los secretos mejor guardado de toda novia, Tamara Falcó ha desvelado que, al contrario de lo que todo el mundo pensaba tras ver su documental -en el que apuntaba que confiaría en Carolina Herrera-, finalmente está trabajando mano con mano con Juan Avellaneda: «Tengo cinco meses para hacérmelo y él ya lo tiene todo pensado, lo tiene casi más claro que yo». Desde Diez Minutos informaron que dos firmas nupciales españolas, Rosa Clará y Pronovias, estaban preparando propuestas para presentar a la hija de Isabel Preysler, pero finalmente ha apostado por una persona de su confianza.