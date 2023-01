Tamara Falcó y la ‘versión mejorada’ de un compromiso a contrarreloj

El mes de enero está siendo toda una montaña rusa de emociones para Tamara Falcó, y no es para menos. Fue durante la noche de Nochevieja cuando la marquesa de Griñón y su ahora prometido decidieron dar una segunda oportunidad a una historia de amor que aparentemente estaba herida de muerte a consecuencia de la infidelidad que Íñigo Onieva protagonizó durante la celebración del festival Burning Man. Sin embargo, poco o nada queda ya de ese mal trago en la vida de la hija de Isabel Preysler, que no ha dudado en dar pistoletazo de salida a los preparativos de una boda que ya tiene fecha y lugar de celebración: el 17 de junio en El Rincón.

De esta manera, muchos de los allegados a la ganadora de MasterChef Celebrity han tenido que retomar algunos detalles con la mirada puesta en la gran fecha, motivo por el que durante el pasado programa de El Hormiguero Pablo Motos llegó a hablar del traje que usaría para ver a la marquesa pasar por el altar. Un tema con el que se demuestra que la ceremonia nupcial de la hija de Carlos Falcó y el empresario es uno de los asuntos más destacados de todo el mes, razón por la que también se ha hablado de ello durante la sección protagonizada por el maestro de ceremonias, la propia Tamara, Juan del Val, Cristina Pardo y Nuria Roca.

Ataviada de verde como símbolo de la esperanza y quizá un guiño hacia su futuro con Íñigo Onieva, la marquesa se ha sentado en la mesa para dar todo lujo de detalles a sus compañeros sobre su gran día: «Sí, estoy muy contenta», comenzaba admitiendo, para después dar más detalles sobre la esperada pedida de mano: «Estábamos en el Polo Norte y de repente me sorprendió, todo ha ido muy rápido pero estamos muy contentos los dos. Me caso con el hombre al que quiero, así que estoy muy contenta», zanjaba, sin poder evitar sonreír al pensar en la boda.

Por otro lado, ha llamado especialmente la atención que la hija de Isabel Preysler no ha lucido su anillo de compromiso como en la anterior ocasión: «El anillo me está un poco grande, había cambiado las piedras al anterior y pesaba un poco más, así que necesitaba que me lo ajustaran un poco. El anillo era buenísimo, pero él dice que es una versión mejorada», cuenta, aclarando así que se trata de la misma pieza original del pasado mes de septiembre, aunque con ciertos arreglos que hacen referencia a esta nueva etapa en sus respectivas vidas.

Cabe destacar que la marquesa se ha mostrado totalmente tranquila pese a que ya ha comenzado la cuenta atrás para darse el «sí, quiero»: «Tampoco tengo que correr, tengo cinco meses para hacer el vestido y mi mejor amigo es Juan Avellaneda, así que lo tiene él mucho más pensado que yo. La boda será en El Rincón, y me hace mucha ilusión que vengáis», finalizaba, aa la espera de que llegue la ansiada fecha.