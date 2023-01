Las lágrimas desconsoladas de Pablo Motos al hablar de la esposa de Miguel Ángel Revilla

Podría decirse que hoy El Hormiguero ha vivido una de sus noches más emotivas de sus 17 años de emisión. Ha sido durante esta misma jornada cuando Pablo Motos ha tenido oportunidad de entrevistar nuevamente a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria y uno de los invitados asiduos al programa de las noches de Antena 3, razón por la que posee una amistad inquebrantable con su maestro de ceremonias.

Con motivo de su 80 cumpleaños, el político ha querido mostrar su lado más personal al público y al presentador como cada vez que pisa el plató en cuestión, habiendo podido hablar a lo largo de su charla con Pablo sobre temas que van desde lo profesional hasta lo más personal, y logrando incluso algo que no se había visto apenas durante las dos últimas décadas: que Motos llore. Y es que, incluso habiendo vivido la muerte de algunos de sus familiares más cercanos, el comunicador siempre ha sabido guardar la compostura y evitar sacar su lado más íntimo a relucir, acudiendo a su puesto de trabajo con total normalidad y manteniéndose totalmente celoso de su vida privada. Pero lo cierto es, que en esta última ocasión, lo sucedido en plató ha hecho que caigan sobre el rostro de Pablo las lágrimas, demostrando así tener una muy buena relación con Revilla, hasta el punto de emocionarse con lo que gira en torno a él.

Cuando la conversación estaba a punto de concluir, Miguel Ángel no ha querido dejar pasar el momento de rendir homenaje al amor de su vida, su esposa Aurora, que se encuentra luchando contra el cáncer: «Está con la quimio y ha venido aquí porque es el amor de mi vida. Es una cosa increíble lo que tengo que contar de esta mujer. La saco 17 años, no soy ni Tom Cruise ni Bertín Osborne, pero ella estaba afiliada al partido y me tenía como líder. Yo he tenido tres operaciones de riñón y alguien debió intuir que yo necesitaba un trasplante, y sorprendentemente, me llegan seis personas, dos de Cantabria y cuatro de fuera que se han ofrecido y no son familiares ni nada, así que pregunté quiénes eran y por qué lo hacían. Una de esas seis personas era Aurora Díaz, mi mujer, y yo en aquel momento no era ni presidente ni nada», comenzaba explicando el economista y profesor, visiblemente orgulloso de la fuerza de voluntad de su compañera de vida. Unos valores que no pasaba por alto tampoco Pablo Motos, que ensalzaba la labor de Aurora: «Aurora está aquí porque es una crack, ha tenido una operación de colon y luego la quimio es dura, pero esta noche Aurora ha sacado fuerzas», pronunciaba, rompiéndose de inmediato cuando la cámara enfocaba a la protagonista de la conversación.

Por si fuera poco, el invitado ha querido poner el broche de oro a este programa repleto de emociones lanzándose a cantar la canción con la que conquistó a su esposa: «Sé que soy un desastre cantando, sé que voy a hacer el ridículo, pero a mí no me importa», admitía, para después entonar Pa todo el año de José Alfredo Jiménez.