Mientras la investigación continúa su curso, Dani Alves se encuentra ingresado en prisión provisional en la cárcel de Brians 2, después de haber sido trasladado desde Brians 1. El ex futbolista ha sido acusado de un presunto delito de agresión sexual a una joven de 23 que habría ocurrido el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. Hasta el momento, la poca información que ha trascendido indica que el centrocampista ha pedido declarar una cuarta vez, después de que la justicia haya encontrado en sus tres testimonios anteriores infinidad de contradicciones.

Este cambio de centro penitenciario se debe a meras cuestiones de seguridad pues Brians 2 no supera los 100 internos, además de que Alves está solo en la celda. Cuando se toma la decisión de poner un acompañante al preso se puede deber por riesgo a autolesionarse o por motivos médicos. Sin embargo, según Alberto Gómez Martín, coordinador del CSIF prisiones en Cataluña, que ha hablado con Espejo público, el ex futbolista se encontraría solo debido al shock que le ha supuesto entrar en prisión.

Tal y como ha informado el espacio de Antena3, Dani Alves ahora tendrá una rutina a la que no está nada acostumbrado. Al igual que el resto de presos, el ex jugador del F.C. Barcelona asistirá, nada más levantarse, a un recuento normativo de presos que se realiza tres veces al día. Una vez comprobado esto, desayunará en el comedor y pasará el día dentro del módulo hasta la hora de la comida, realizando actividades deportivas o lo que quiera hacer. Después de la comida, subirá a la celda para más tarde volver a hacer lo mismo que la mañana hasta la hora de la cena. Antes de regresar a la celda a dormir, volverá a haber un recuento nocturno. Además, el programa ha comunicado que el deportista tiene derecho a recibir visitas desde que entra en prisión, así como poder recibir hasta 20 llamadas semanales.

Su mujer, Joana Sanz, se pronuncia

Una información que llega justo cuando su mujer, Joana Sanz, ha reaparecido en sus redes sociales. Fue el pasado lunes cuando la modelo rompió su silencio, aunque ya ha dejado claro que ese mensaje iba para ella misma, no en apoyo a su pareja: «Corazón, aguanta tanto dolor por favor». Sin embargo, pronto se alejó del foco mediático. Hasta hoy. Ante la presión mediática, Joana ha vuelto a aparecer en su cuenta de Instagram para mandar un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo recibido.

«He decidido hacer este vídeo para que me vean, pues sé que mucha gente está preocupada. Ahora tengo un momento de calma dentro de la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando. Tengo unos mensajes preciosos, que ni los mejores libros de psicología, de superación, de ánimo tienen palabras tan hermosas y llenas de cariño. Me reconforta mucho que haya personas que se tomen su tiempo para escribirme algo tan bonito y, de verdad, muchas gracias», ha zanjado. Y es que, la modelo debe estar atravesando uno de los peores momentos de su vida, pues no ha publicado en ningún momento mensajes de apoyo hacia su pareja, y menos ahora con toda la información que está saliendo a la luz.