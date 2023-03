El estratégico movimiento de Piqué tras las lágrimas virales de Shakira

Uno de los temas que ha acaparado toda la atención esta jornada de martes ha sido la entrevista bomba de Gerard Piqué. El ex jugador del Fútbol Club Barcelona ha hablado con el periodista Jordi Basté en el programa El Món a RAC1, en el que, aunque no ha querido nombrar a Shakira ha sido inevitable que hiciera declaraciones sobre su parcela privada.

“Yo estoy bien. La frase ‘cuando te haces mayor, querer es dejar marchar. No era una frase preparada, en mi vida estaban pasando muchas cosas. Cada uno toma las decisiones que considera», ha dicho con total naturalidad. «Solo quiero que mis hijos estén bien. Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas que se lo pasan bien», ha señalado.

Palabras que llegan después de que comenzaran a circular una serie de imágenes de Shakira llorando mientras hablaba con una mujer en una tienda de productos M&M’s durante su estancia en Nueva York. Enclave al que se desplazó hace unos días para poder asistir a The Tonigh Show, programa presentado por Jimmy Fallon, espacio en el que cantó junto a Bizarrap el tema con el que han hecho historia: Session #53.

#Shakira went to an M&Ms store in New York after her performance on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. She was seen moved in the store while talking to a fan. 1/2 pic.twitter.com/B7XejGlixH

— KevinPrt44 (@KevinPrt44) March 11, 2023