El lujoso look de más de 6.000 euros con el que Shakira ha puesto rumbo a Nueva York

Desde que tuvo lugar su ruptura con Gerard Piqué, Shakira no ha dejado de crecer profesionalmente. Fue hace casi dos meses cuando la colombiana sacó a la luz su hit mundial junto a Bizarrap, el cual marcó un antes y un después en su trayectoria musical al estar repleto de dardos hacia su ex y hacia la novia de este, Clara Chía. Es por ello que, en esta última ocasión, la de Barranquilla se ha visto obligada a desplazarse hasta Nueva York para presentar la canción en directo y por primera vez en el conocido programa de Jimmy Fallon, aunque no lo ha hecho sola.

Hace tan solo unas horas, la intérprete de Waka Waka ponía rumbo a la Gran Manzana junto a sus dos hijos y su hermano Tonino para así tener tiempo de margen en el que poder preparar su esperada actuación. Una reaparición que tuvo lugar en el aeropuerto de Barcelona y en la que Shakira dejaba boquiabiertos a los medios de comunicación allí presentes al lucir un look repleto de lujos y valorado en nada más y nada menos que más de 6.600 euros, basado en una chaqueta acolchada con estampado de rosas firmada por Dolce & Gabbana. Una prenda de abrigo que está disponible por 2.250 euros, no apta para cualquier bolsillo. Por otro lado, la ex del que fuera futbolista del FC Barcelona se decantaba por una camiseta negra y unos vaqueros acampanados con detalles de roturas en las dos piernas. Unos jeans que, pese a tener apariencia de desgaste, también son obra de Dolce & Gabbana y cuentan con un precio de 1.250 euros. Por si fuera poco, la colombiana también elegía la firma italiana con una gorra a juego con el abrigo de 350 euros, la cual ayudaba a que Shakira pasara más desapercibida ante la gran afluencia de gente propia del enclave. Y para poner el broche de oro, la artista completaba su outfit total con unas zapatillas de lona con plataforma de R13, valoradas en la actualidad por 1.789, unas gafas de sol de Versace de 270 euros que cubrían su rostro y un bolso bombonera de Balenciaga de 725 euros.

En cuanto a la actitud de la de Barranquilla, cabe destacar que en todo momento se mostró muy cercana con la prensa y con el resto de personas que iban a coger un vuelo hacia otros puntos del mapa. Además, pudo apreciarse la gran complicidad de la que goza Shakira con sus dos hijos, estando muy tranquila pese a estar a punto de afrontar un gran reto a nivel laboral que probablemente sea emitido en todos los rincones del país. De esta manera, la intérprete ha dado un paso más al frente en su próxima andadura al otro lado del charco, la cual se espera que comience el 1 de abril cuando Shakira se mude de manera definitiva a Miami junto a sus dos hijos para dar pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida.