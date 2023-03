Hacía tiempo que no se oía hablar de la guerra fría entre Rocío Carrasco y el clan Mohedano. Una lucha familiar que comenzó hace años pero que cobró especial protagonismo después de que la hija de ‘la más grande’ contase su verdad en una docuserie que hizo mella en su familia mediática. Ahora, Chayo Mohedano ha vuelto a la carga con una canción llena de dardos envenenados hacia su prima al más puro estilo Shakira.

El tema que acaba de ver la luz se llama De qué vas, un titulo que ya deja ver la intención de la cantante. «Para mí fue un desahogo componer este tema que nunca grabé. Lo presenté en directo y son muchos lo que me habéis pedido que lo grabase. Aquí lo tenéis, porque con vosotros soy mucho más fuerte», ha escrito en la descripción de la canción que ya acumula 300 reproducciones en más de una hora.

Este inesperado estreno musical se ha interpretado como una contestación directa y sin tapujos a Rocío Carrasco, después de que esta revelase públicamente todos los trapos sucios de su familia. La televisiva se encuentra ahora en un discreto segundo plano, alejada por completo de Mediaset y sin volver a pronunciar palabra acerca del clan. No obstante, esto no ha servido para mantener a la hija de Rosa Benito callada, que ha optado por sacar su artillería más pesada.

En él se pueden escuchar frases demoledoras como «Tu frialdad y tu falserío, castigo, qué sabes tú de mí» o «No me juzgues, no puedes hacerlo, no tienes derecho, no sabes lo que sufrí hasta llegar aquí». Pero no todo ha quedado ahí, pues en el videoclip no solo aparece Chayo en una puesta en escena solitaria en blanco y negro, si no que la protagonista de la historia es, nada más y nada menos, que Gloria Camila, hermana de Rocío Carrasco y su mayor detractora.

La hija de Ortega Cano aparece escribiendo en una libreta para después arrugar el papel y tirarlo al suelo en un intento de mostrar absoluta decepción. Sin embargo, el momento clave del videoclip llega cuando Chayo, Gloria y Amor Romeira salen con un bate para romper por completo una televisión, pasando después a pisarla haciéndola añicos. Un gesto que se ha interpretado como el portazo definitivo a la docuserie de la hija de ‘la más grande’. Al final de la pieza audiovisual se puede ver a las tres posando con actitud de victoria, dejando claro que nadie las va a destruir. Y, para finalizar, un primer plano de Chayo diciendo con voz en off y sin sonido instrumental una frase clave: ¿Qué sabes tú de mí?

Fue el pasado mes de agosto cuando Rocío Carrasco se pronunció sobre la relación con su prima, alegando que, aunque en un primer momento quiso mantenerla alejada del desencuentro con sus padres, finalmente la guerra también hizo mella en su buena sintonía. «Hoy por hoy, esa relación se ha enfriado y ella no se ha portado bien conmigo. Me voy encontrando a personas que yo no les he hecho nada, que lo único que he hecho es ayudarles, porque a Chayo también se la ha ayudado en muchas cosas».