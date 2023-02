La compañía fundamental que ha ayudado a Gloria Camila a superar su peor bache: «Sin ellos no soy»

Aunque hace justo una semana Gloria Camila cumplía 27 años, no fue hasta el pasado sábado cuando la hija de Ortega Cano celebró por todo lo alto su nueva vuelta al sol en compañía de sus seres queridos. Una velada a la que acudieron sus familiares y amigos más cercanos y a la cual se desplazaron hasta un conocido local de la capital con una temática marcada por la purpurina y el brilli brilli por doquier.

Como no podía ser de otra manera, muchos fueron los medios de comunicación que quisieron inmortalizar uno de los momentos más especiales de la hija de Rocío Jurado junto a sus allegados, los cuales ella misma ha reflejado en su cuenta de Instagram con un mensaje de lo más revelador: «¿Sinceramente? Ha sido uno de los mejores cumpleaños. No recuerdo pasármelo TAN bien, tranquila y feliz desde hacía mucho. Muchas veces disfruto por causa del alcohol, por algún chiste mal contado, una anécdota que no quieres recordar pero terminas recordando y riendo. Pero este cumpleaños he sido feliz sin necesidad de ninguna de esas cosas», comenzaba explicando, para después entrar en detalles sobre cuáles han sido los motivos que le han llevado a estar tan contenta y empezar una nueva cifra con buen pie: «He sido feliz por estar con mi gente, poder tener a mis hombrecillos al lado, porque sí, me he criado rodeada de hombres, y todos se llaman José. Me cuidan, me miman y me quieren con locura. ¿Y sabéis cuando me he dado cuenta de eso? Cuando he estado cayendo en lo más profundo de mi alma y ellos han hecho de paracaídas. Y aunque digan que soy un pilar fundamental o el esqueleto de mi familia, lo cierto es que yo sin ellos no soy. No existo, ni quiero existir», señalaba, haciendo referencia a la complicada etapa que ha pasado a consecuencia de su excesiva aparición mediática por el divorcio del torero y Ana María Aldón.

No obstante, poco a poco parece estar saliendo a flote de esa situación tan difícil con ayuda de las personas que han permanecido a su lado a lo largo de toda su vida y a las que ha dedicado el texto en cuestión: «Mi pareja, David, gracias por hacerme creer en el amor y poco a poco soltar esa coraza que llevaba, porque no sabía cómo curarme mis heridas. También a mis amigos, mis amigas, que me quieren sin necesidad de esperar nada a cambio, que están siempre para darme ese abrazo que necesito o esa cena que luego se alarga de más. Y mi familia, por fin pude tener familia materna y familia paterna en mi cumpleaños. Estoy agradecida por lo que soy, por lo que tengo y donde estoy, y es gracias a vosotros», zanjaba en una publicación que en cuestión de instantes ha contado también con el comentario de su sobrina, Rocío Flores, que ha agradecido a la hermana de Rocío Carrasco el «poder formar parte» de su vida.