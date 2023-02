Gloria Camila (27) soplaba este martes las velas por su veintisiete cumpleaños. Alejada de la televisión, la joven decidió reunirse con su familia y amigos más cercanos a la espera, eso sí, del gran fiestón que había organizado para el fin de semana en un conocido local de Madrid, y cuya temática era la purpurina y los brillos.

Muy emocionada, la hija de Rocío Jurado acudió al evento del brazo de su novio, David García, y junto a su padre, José Ortega Cano (67). No obstante, estuvo arropada también y contra todo pronóstico, por su hermano José Fernando (30) y su pareja, María Rodríguez, más conocida como Michu, con la que Gloria Camila ha protagonizado varios encontronazos públicos antes y a raíz de la emisión del documental de su hermana Rocío Carrasco (45), Contar la verdad para seguir viva.

No quisieron faltar a la cita este año Rocío Flores (26) -que fue una de las grandes ausentes el año pasado- ni su hermano David (24), así como Rosa Benito (67) o Rosario Mohedano (43), que en los últimos meses han demostrado mantener una excelente relación con su sobrina y prima respectivamente. «Hoy ha sido un día lleno de buenas vibraciones. Gracias», ha escrito la colaboradora de televisión en sus redes sociales junto a varias instantáneas de la fiesta.

Mari Carmen Ortega, hermana de José Ortega Cano, tampoco faltó a la celebración. Pues desde que su hermano anunciara su ruptura definitiva con Ana María Aldón (45), tras más de una década de relación y un hijo en común, Conchi se ha dejado ver más, al menos públicamente, junto a su familia. Cabe recordar que Mari Carmen protagonizó el pasado mes de diciembre junto a la diseñadora, una gran bronca en el plató de Fiesta por las declaraciones en las que su por entonces todavía cuñada afirmaba haberse sentido sola cuando el torero estuvo en prisión. «Yo la respeto y la respeto siempre, jamás hablaré de ella, pero ya está bien. Nos hemos dedicado a trabajar y a luchar por la familia y no tengo por qué estar cada semana involucrada ahí. Yo jamás he hablado de ella. Yo eso lo dije, no me escondo, pero lo que dije es que estaba manchado el nombre de la familia y no iba a intervenir en directo», expresó Mari Carmen.

De igual forma, también estuvieron presentes parte de los concursantes con los que Gloria Camila coincidió en la primera edición Pesadilla en el Paraíso, entre ellos Omar Sánchez (32) y su novia Marina Ruiz, o Patricia Steisy con su pareja Pablo Pisa.

A juzgar por las imágenes que la mayor parte de los invitados han compartido en sus respectivos perfiles de Instagram, la celebración fue muy bien y contó con una primera actuación de la artista ‘La Hungára’ que hizo que Ortega Cano y Rosa Benito se arrancaran a bailar juntos una canción; y una segunda, ésta sí improvisada, de la hija de Amador Mohedano y el joven David Flores. Ambos, aplaudidos por los allí presentes.